El drama de Óscar Opazo tras salir de Colo Colo: no lo quiere ni el equipo del que es hincha

Al defensor se le empiezan a agotar las opciones en el mercado de fichajes y su futuro es totalmente incierto.

Por Carlos Silva Rojas

Óscar Opazo sigue sin equipo.
La tercera fecha de la Liga de Primera arranca este viernes, y eso quiere decir algo importante para los clubes chilenos, porque se les agota el tiempo para realizar sus últimos fichajes.

El libro de pases del torneo nacional cierra el próximo jueves 19 de febrero, es decir, 24 horas antes de que se inicie la cuarta jornada del certamen de Primera.

Los clubes buscan de forma desesperada sus últimas incorporaciones, pero además hay jugadores que siguen a la deriva y no encuentran nada. Uno de los casos emblemáticos es el de Óscar Opazo.

Óscar Opazo no encuentra equipo en la Liga de Primera

El Torta Opazo fue uno de los tantos jugadores que salió por la puerta chica de Colo Colo, debido a que su contrato terminó a finales de 2025 en el cuadro de Macul y no fue renovado.

La temporada 2025 del lateral derecho de 35 años fue para el olvido, puesto que apenas jugó 15 partidos, disputando 943 minutos en cancha y las lesiones le pasaron la cuenta.

Óscar Opazo sigue sin equipo. Foto: Photosport

La mala temporada de Opazo le trajo graves consecuencias, ya que a menos de una semana del cierre del libro de pases nadie está interesado en sumarlo a su plantel.

El defensor se ofreció al club que lo formó y del cual es hincha, Santiago Wanderers, sin embargo, en Valparaíso no se interesaron en los servicios del Torta. También sonó en Ñublense, aunque fue un rumor y no se materializó.

Óscar Opazo está pasando por el mismo calvario de Mauricio Isla y a menos de una semana para que se cierre el libro de pases se mantiene sin equipo.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

