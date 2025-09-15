ver también Picante e irónica burla de histórico exdelantero azul a Claudio Borghi: “U de Chile ganó la copita”

Universidad de Chile goleó a Colo Colo por 3-0 y levantó la Supercopa 2025 en el estadio Santa Laura. Una de las figuras azules fue Nicolás Guerra, el delantero que había perdido protagonismo y respondió a la confianza de Gustavo Álvarez como figura en el Superclásico.

Guerra anotó el segundo gol de los azules y pudo marcar antes, pero Sebastián Vegas lo cortó en la jugada que le valió la tarjeta roja al defensa de Colo Colo.

Pero Guerra y la U no tienen tiempo para celebrar, pues este jueves 18 de septiembre visitan a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿Los azules son favoritos en la llave contra el cuadro peruano? El delantero deja botando que sí, pero siempre con mucho respeto.

“Como club, si estás en la U siempre tienes que aspirar a lo máximo. Tomo esa responsabilidad, pero hay que ir paso a paso. Son partidos de Copa, son muy trabados. Si Alianza Lima llegó y está en esta instancia es por algo, hay que tomarlo con mesura, ir partido a partido. Hemos dado buenos pasos, pero tenemos que ratificarlo“, dijo Guerra.

No hay festejo en la U: Alianza duro rival

Añadió que “podríamos ser favoritos, pero no sirve de nada si no ganamos. Paso a paso. Hay que ir a Perú y ganar allá para tener una llave positiva. Y no sirve de nada haber ganado la Supercopa a Colo Colo si no pasamos en la llave de la Copa. Hay que abstraerse de la euforia. Será un duro partido contra Alianza“.

Nico Guerra, figura de la U ante Colo Colo, y el Chuncho favorito contra Alianza Lima… pero con respeto.

Respecto a su gran encuentro contra Colo Colo, tras aparecer casi por sorpresa entre los titulares, el atacante expuso que “tomé la noticia, la oportunidad, muy feliz y muy contento. Hace un par de partidos no venía jugando ni sumando michos minutos. Pero uno se prepara todos los días para estar en óptimas condiciones cuando el DT y el equipo”.

“Me sentía muy confiado en mi trabajo y muy preparado. Con el resultado y el gol muy feliz. El partido fue medio raro, porque se confirmó dos fía antes, pero no dejaba de ser una final y teníamos que ganarla. No todos los días defines contra el archirrival. Feliz de haber ganado y anotado“, sentenció Guerra.

La U visita a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los cuartos de finales de la Copa Sudamericana. Los azules quieren dar un paso a las semifinales.

