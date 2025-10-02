Coquimbo Unido lleva una excelente temporada en la Liga de Primera, donde es el indiscutido líder de la tabla de posiciones a pocas fechas de terminar el campeonato. Los Piratas sacan una ventaja de 15 puntos a su rival más cercano.

Por lo mismo, debido al gran desempeño que han mostrado los jugadores este año, muchos clubes han puesto los ojos en sus principales figuras, por lo que podrían experimentar importantes bajas de cara al próximo ciclo.

El jugador de Coquimbo que podría partir a final de temporada

Según revela Renzo Luvecce, también conocido como “El maestro pichangero”, Matías Palavecino capturó el interés de ligas en el extranjero. “Me indican que podría aparecer algo desde México o al otro lado de la Cordillera (Argentino), aunque no hay nada hasta el momento”.

Pero no serían los últimos, ya que reveló que Universidad de Chile y Universidad Católica también preguntaron por el argentino para la próxima temporada, porque el volante aún no ha renovado con los Piratas.

“Seguramente conversarán con la dirigencia en un par de semanas para ver una posible renovación, pero La U y UC ya piensan en 2026. Si queda libre, es buen negocio para ellos”, escribió Luvecce en sus redes sociales.

A pesar de esto, reveló que la intención de Palavecino, por el momento, es seguir jugando en el campeonato nacional.

La carrera de Palavecino

El jugador de 27 años inició su carrera profesional en Rosario Central el año 2018. Al año siguiente tuvo un paso por la Protathlima Cyta, la Primera División de Chipre, en donde jugó en el ASIL Lysi en 2019.

Posteriormente, regresó a Argentina donde vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima, Patronato y Belgrano.

En Chile, el argentino ya acumula dos etapas en el fútbol local: debutó en 2023 con Coquimbo Unido, volvió a Argentina en 2024 y este año regresó nuevamente, consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato nacional en donde lleva 22 partidos, 3 goles y 6 asistencias.