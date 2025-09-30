Si bien faltan un par de encuentros pendiente para que todos los equipos en Liga de Primera estén al día, las matemáticas ya las tienen muy claras en Coquimbo Unido, actual líder de la competencia. Están a ocho puntos de ser campeones por primera vez en su historia.

Para ponerlo en simple, el equipo que dirige Esteban González, que comanda la máxima categoría con 56 puntos y le saca 15 de ventaja a sus escoltas, está a tres triunfos o dos victorias y dos empates de levantar el “Huemul de Plata” y ponerlo en sus vitrinas.

En vías de pavimentar ese camino a la eternidad, desde la ANFP confirmaron la programación de los encuentros que tendrá Coquimbo por las fechas 24 y 25 del Torneo Nacional, donde se topará con su “bestia negra” durante 2025 como es Colo Colo.

¿Cuáles son los próximos dos partidos de Coquimbo?

En el mismo fin de semana que se juegue la definición del Mundial Sub 20 en Santiago, el cuadro aurinegro hará las veces de local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para recibir al Cacique, en duelo a jugarse el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

Un duelo de alto calibre para Coquimbo, pues dentro de su histórica campaña en el presente año, el único equipo que les supo vencer fue Colo Colo, cuando en el Estadio Monumental les ganó por 2-0, con un doblete de Marcos Bolados. Aquello ocurrió el 26 de abril, hace cinco meses.

Seis días después de enfrentar a los albos, el sábado 25 de ese mes, la escuadra “pirata” visitará a su escolta O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, a partir de las 20:00 horas. Horario estelar para un duelo clave por el título.

Así está la Tabla de Posiciones en Liga de Primera

