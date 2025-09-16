Coquimbo Unido ha logrado conquistar a los fanáticos del fútbol chileno con su gran campaña. Hasta el alcalde de la ciudad tiene un deseo para ser campeón, lo cual afectaría a Deportes La Serena.

Alí Manouchehri no es un político más, ya que fue futbolista profesional con numerosos pasos en los Piratas. Ahí comenzó su carrera como jugador y ahí también la terminó, por lo que siente como pocos los colores que representan a su ciudad.

El deseo del alcalde de Coquimbo

Coquimbo Unido, de la mano de Esteban González, ha logrado realizar una magnífica campaña. Están en lo más alto de la Liga de Primera con 56 puntos, siendo O’Higgins su más inmediato perseguidor con 41 unidades.

Los 15 puntos de ventaja tienen bastante ilusionados a los hinchas piratas, quienes miran la tabla y comienzan a realizar los cálculos para saber cuándo podrían hacer realidad el sueño de dar la vuelta olímpica por primera vez en su historia.

Lo curioso es que cuando resten tres fechas para el final, Coquimbo enfrentará a La Serena, su clásico rival. Muchos sueñan con levantar la copa por primera vez ante los Papayeros, quienes además pelean el descenso y podrían hundirlos aún más.

“Quiero ser campeón frente a La Serena, pero sin que descienda La Serena“, explicó Alí Manouchehri, alcalde de Coquimbo, a Radio Cooperativa. Si bien el ex jugador reconoce que sería lindo dar la vuelta ante el rival, no quiere que estos pierdan la categoría.

“Queremos seguir jugando contra ellos en Primera, ser campeones en su cara, pero no que desciendan porque es bonito jugar esos clásicos“, detalló el edil de la comuna. En pedir no hay engaño dicen, bien lo sabe ahora Alí Manouchehri.