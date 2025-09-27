Coquimbo Unido sigue siendo el alma de toda la ciudad, esta vez con una actividad de firma de autógrafos donde participaron sus más importantes figuras del plantel.

Pasadas las 18.00 horas del viernes se comenzó a reunir la hinchada pirata en el Mall Vivo, donde estaba el portero Diego Sánchez y los jugadores Bruno Cabrera, Cristián Zavala y Sebastián Galani.

Según los organizadores, fueron cerca de 1500 personas las que estuvieron haciendo la fila, de manera de compartir un momento con sus ídolos del equipo de la ciudad.

La idea era poder reunir a las familias, especialmente a los niños, junto a sus ídolos que representan de la mejor manera a la ciudad en la Liga de Primera, donde son los principales candidatos para levantar la copa al final de temporada.

Diego Sánchez le puso color a la firma de autógrafos en Coquimbo. Foto: Redgol.

¿Qué dijeron los jugadores de Coquimbo Unido?

“Es mortal todo esto”, fue la frase que dijo Diego Sánchez al ver todos los hinchas de Coquimbo Unido que llegaron a la actividad en el centro de la ciudad.

Los fanáticos piratas repletaron el centro comercial, donde les permitían tomarse una foto, firma de camisetas y más de alguno se llevó un saludo en video.

“Contento de ver tanto niño chico con la camiseta y es muy bonito que sean hinchas de la ciudad de donde son”, destacó Sebastián Galani.

