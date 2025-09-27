Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno ´

El alma del pueblo: los hinchas de Coquimbo Unido repletaron actividad con los jugadores

En el mall de la ciudad se hizo la firma de autógrafos, donde los más buscados fueron Diego Sánchez y Cristián Zavala.

Por Cristián Fajardo C.

Sebastián Galani es uno de los más queridos por la hinchada.
© RedgolSebastián Galani es uno de los más queridos por la hinchada.

Coquimbo Unido sigue siendo el alma de toda la ciudad, esta vez con una actividad de firma de autógrafos donde participaron sus más importantes figuras del plantel.

Pasadas las 18.00 horas del viernes se comenzó a reunir la hinchada pirata en el Mall Vivo, donde estaba el portero Diego Sánchez y los jugadores Bruno Cabrera, Cristián Zavala y Sebastián Galani.

Según los organizadores, fueron cerca de 1500 personas las que estuvieron haciendo la fila, de manera de compartir un momento con sus ídolos del equipo de la ciudad.

La idea era poder reunir a las familias, especialmente a los niños, junto a sus ídolos que representan de la mejor manera a la ciudad en la Liga de Primera, donde son los principales candidatos para levantar la copa al final de temporada.

Diego Sánchez le puso color a la firma de autógrafos en Coquimbo. Foto: Redgol.

Diego Sánchez le puso color a la firma de autógrafos en Coquimbo. Foto: Redgol.

Matías Palavecino señala los secretos del Chino González como entrenador de Coquimbo: “Entiende todo”

ver también

Matías Palavecino señala los secretos del Chino González como entrenador de Coquimbo: “Entiende todo”

¿Qué dijeron los jugadores de Coquimbo Unido?

“Es mortal todo esto”, fue la frase que dijo Diego Sánchez al ver todos los hinchas de Coquimbo Unido que llegaron a la actividad en el centro de la ciudad.

Publicidad

Los fanáticos piratas repletaron el centro comercial, donde les permitían tomarse una foto, firma de camisetas y más de alguno se llevó un saludo en video.

“Contento de ver tanto niño chico con la camiseta y es muy bonito que sean hinchas de la ciudad de donde son”, destacó Sebastián Galani.

Matías Palavecino a corazón abierto: el ídolo Riquelme, su sueño de jugar por Chile y el título que sueña con Coquimbo

ver también

Matías Palavecino a corazón abierto: el ídolo Riquelme, su sueño de jugar por Chile y el título que sueña con Coquimbo

Mira el video:

Publicidad
Lee también
La explicación de Ortiz al nuevo rol de Vidal en Colo Colo
Colo Colo

La explicación de Ortiz al nuevo rol de Vidal en Colo Colo

Formación confirmada de Colo Colo ante el colista Deportes Iquique
Colo Colo

Formación confirmada de Colo Colo ante el colista Deportes Iquique

Colo Colo golea al colista Iquique, debut de Ortiz en la Liga de Primera
Colo Colo

Colo Colo golea al colista Iquique, debut de Ortiz en la Liga de Primera

Video: Maxi Rodríguez vuelve al gol y es héroe del campeón Platense
Chile

Video: Maxi Rodríguez vuelve al gol y es héroe del campeón Platense

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo