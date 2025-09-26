Esteban González está realizando una campaña extraordinaria con Coquimbo Unido. Marcha puntero del torneo y le lleva 15 puntos de ventaja a O’Higgins, su más cercano competidor.

Quien habla maravillas del entrenador es Matías Palavecino, el enganche del elenco pirata, quien fue rescatado por el Chino para esta campaña y ha cumplido en la cancha.

“Del Chino González estoy agradecido. El año pasado no jugaba, pero me llamó en diciembre para decirme que quería contar conmigo. Confió en mí, hay que estar agradecido, te ofrecen confianza sin jugar, por lo que le estaré agradecido siempre”, señaló en charla con Redgol.

Asegura que tiene una gracia muy grande el estratega. “En lo grupal entiende todos los momentos: cuándo debe hablarte, cuando estás bien de la cabeza, cómo entrarle al jugador”.

El Chino González cumple una tarea impecable en Coquimbo Unido

El estudio de González a los rivales de Coquimbo

Palavecino agrega que es clave el trabajo que hace día a día en los entrenamientos, basado en el estudio del rival.

Publicidad

Publicidad

“Sabe cómo analizar al rival. Imagínate, los números y el rendimiento hablan por sí solo. Trabaja mucho día a día, miramos dos o tres videos del rival y las cosas que dice siempre salen”, explica.

En ese aspecto indica que les enseña “cómo atacar, cómo defender y eso lo trabaja en la semana, no es casualidad. Siempre a los periodistas les digo, cuando me preguntan del técnico, que nada es casualidad, todo lo trabaja. No es que sale de suerte, como se decía, y que nos íbamos a caer”.

ver también Matías Palavecino a corazón abierto: el ídolo Riquelme, su sueño de jugar por Chile y el título que sueña con Coquimbo

De hecho explicó lo que pasó cuando viajaron a Talcahuano, a fines de agosto. “Contra Huachipato, dos días antes del partido y cuando estábamos entrenando, nos dijo ‘los defensores de ellos van a estar adelantados’. Si ustedes la tiran atrás de los defensores cuando están atacando, van a quedar mano a mano. Dicho y hecho: al minuto fue el gol de Waterman”, confesó Palavecino.

Publicidad

Publicidad

“Ahí te das cuenta cómo estudia al rival, nosotros confiamos plenamente en lo que nos dice. Estamos con esa idea a muerte“, cerró el volante pirara.