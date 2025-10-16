Coquimbo Unido se prepara para afrontar la última parte de la Liga de Primera 2025, sabiendo que tiene la primera opción de quedarse con el título de campeón del fútbol chileno.

Los piratas tiene una importantísima ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, 14 puntos de Universidad de Chile y Universidad Católica, a siete partidos del final.

Uno de los que sacó la voz por el camarín del puntero fue Juan Cornejo, quien explica cómo vuelven a la competencia tras un importante parón, donde esperan que no les pase la cuenta.

Esto, teniendo en cuenta que el regreso es contra Colo Colo, el único rival del torneo que los ha derrotado en toda la temporada, aunque ahora será con su gente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

14 puntos de ventaja tiene Coquimbo sobre la U, cuando quedan 7 partidos para el final del torneo. Foto: Andrés Pina/Photosport

Coquimbo tuvo días libres para recuperar energías

Fue en ESPN Chile donde Juan Cornejo se refirió al regreso de Coquimbo Unido a la competencia, donde saben que los días sin fútbol pueden marcar un cambio, pero que eran necesarios para un plantel que venía con una gran cantidad de partidos.

“Nosotros sabíamos que venía el parón nos propusimos sacar la mayor cantidad de puntos antes de eso, creo que lo hicimos de buena manera, después tuvimos una semana de vacaciones porque a mitad de año no tuvimos días libres y después una mini pretemporada. Al equipo le hizo bien para ponerse bien físicamente y recuperarse, esperamos seguir la senda”, comentó.

En ese sentido, deja en claro que no están haciendo cálculos cuándo podrían dar la vuelta olímpica, porque la mentalidad del plantel pirata es ir partido a partido, pero entienden que la distancia es amplia en la tabla de posiciones.

“Sí, la ventaja es grande pero no hemos hecho cálculos, estamos enfocados en el partido del fin de semana. sabemos que mientras mejor estemos las chances serán altas, sólo pensamos en el fin de semana a pesar que sabemos que la venta es amplia, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar”, finalizó.

