Un partido clave se juega en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido se mide con Colo Colo, en duelo de realidades diferentes.

Para los Piratas una victoria es fundamental, debido a que los tres puntos casi le darían el primero título de su historia, ya que son punteros con 56 unidades.

Los albos, en tanto, están necesitados de unidades, debido a que están en la octava plaza y tienen que quedar al menos entre los siete primeros para así clasificar a torneos internacionales.

En la antesala al encuentro se vivió una escena especial, porque Cristián Zavala, jugador cuyo pase pertenece a Colo Colo y está cedido en Coquimbo Unido, tuvo un lindo reencuentro con sus ex compañeros.

El delantero, que fue desechado por Jorge Almirón en el Cacique, es fundamental en el cuadro aurinegro y en la previa al lance se abrazó con Fernando de Paul y Arturo Vidal.

¿Se viene la ley del ex?

El reencuentro de Cristián Zavala con Colo Colo

Cristián Zavala se abrazó con Fernando de Paul.

