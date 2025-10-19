Colo Colo tiene todo listo para enfrentar a las 12.30 horas a Coquimbo Unido, en el gran partido de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

Los dirigidos por el técnico Fernando Ortiz se aferran a la posibilidad de agarrar un cupo a la Copa Libertadores, donde si bien están lejos en la tabla de posiciones, deben comenzar por vencer al gran puntero.

Los albos son el único equipo que les ha robado un triunfo a los piratas, en la primera rueda en el estadio Monumental, por lo que promete ser un encuentro muy apretado.

Así también como fue la lucha para encontrar al equipo titular para esta jornada, donde hay dos grandes ausencias en el once estelar colocolino: Sebastián Vegas y Javier Correa.

Los cambios en la formación de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Fernando Ortiz tuvo que hacer varias modificaciones en la semana con el plantel de Colo Colo en el estadio Monumental, donde aspiran a meterse en la lucha por los cupos a la Copa Libertadores.

En ese sentido, sintió la ausencia con una nueva lesión de Javier Correa, donde es Marcos Bolados el llamado a ser su reemplazante esta jornada en Coquimbo, donde el puntero se quiere hacer respetar.

Mientras que Sebastián Vegas quedó al margen, en una situación que no ha sido explicada con claridad, pero su reemplazo en esta jornada será Emiliano Amor en la última línea.

La formación de Colo Colo será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en delantera.

