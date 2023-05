Arquero de Copiapó recuerda rodillazo de Zampedri: "Me toqué la cara y me faltaba un diente"

El triunfo de Universidad Católica sobre Deportes Copiapó dejó una impactante imagen: el rodillazo de Fernando Zampedri en la cara del portero Nelson Espinoza, quien terminó con una doble fractura y la pérdida de una pieza dental producto del impacto.

El golero fue hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente y un día después, a través de WhatsApp, se comunicó con Las Últimas Noticias sobre su estado. El golero afirmó que no recuerda mucho sobre el golpe en si mismo, pero que se percató rápidamente que perdió un diente.

“Del accidente no recuerdo mucho. Solo me acuerdo que sentí que toque la pelota y luego de eso, el golpe. Me toqué la cara para ver si tenía sangre y me di cuenta de que me faltaba un diente”, dijo el golero, quien debió dejar la cancha a los tempranos 13 minutos de juego.

Luis Silva, kinesiólogo del club, detalló que “cuando llegamos a asistirlo, me dijo: ‘Me volaron un diente’. Tenía otro colgando. El primero lo encontró un compañero en la cancha, lo metimos en suero fisiológico y lo mandamos a la clínica. Tenía dolor, pero más malestar por la inflamación de la cara”.

“Balbuceaba con Zampedri, que le pedía disculpas porque no lo había visto, y él le decía que tampoco, porque fue una jugada de fútbol sin mala intención”, comentó Silva. Espinoza será intervenido este martes y la órtesis, placa y tornillos ya fueron solicitados a Santiago.

“El tratamiento dental viene después. Primero hay que ver cómo salió la operación y luego ver si se puede implantar el diente o generar un implante artificial. Lo bueno es que es su propio diente. La pieza salió limpia, desde la raíz”, agregó el kinesiólogo.

Desde el lamentable accidente, el golero ha recibido mensajes de goleros como Agustín Batalla, quien fue su compañero de O’Higgins, y Matías Dituro, el portero de la UC. La esposa de Espinoza, Valeria Aguilar, aportó más detalles al mencionado diario nacional.

“Ha tenido harto apoyo, lo han venido a ver sus compañeros, muchos arqueros le han mandado mensajes. Ha recibido mucho amor”, comentó Aguilar, quien agregó que su hijo quedó muy preocupado al ver las imágenes del momento: “El domingo lloró toda la noche, está shockeado porque salieron fotos súper feas”.