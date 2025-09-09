¡Y Chile lo mira por TV! El exótico equipo sudamericano que se acerca al Mundial jugando en Concacaf

Me da una rabia. El calvo Gianni Infantino inventó un Mundial de 48 equipos para 2026 y no estará la selección chilena, debido al papelón que protagonizó en las Eliminatorias.

Como todas las confederaciones tienen tantos cupos, países de precario nivel futbolístico irán a la Copa del Mundo, es por ello que hasta Venezuela tiene chances de ir al certamen planetario.

En la Concacaf tienen tres cupos directos y dos para el repechaje, y como ya están clasificados Estados Unidos, México y Canadá al ser anfitriones, se le abrió el apetito a varias selecciones menores.

Surinam sueña con ir al Mundial por primera vez

Nuestros vecinos del norte están en la Tercera Ronda y final de las Eliminatorias, donde se definirán a los clasificados. Los ganadores de cada una de las tres zonas de cuatro equipos van al Mundial, mientras que los dos mejores segundos accederán a la repesca.

La gran sorpresa se está dando en el Grupo A, donde un equipo sudamericano está muy cerca de abrochar una histórica clasificación, porque Surinam logró una victoria clave.

El cuadro surinamés, que cuenta con muchos jugadores nacidos en Países Bajos en sus filas, dio el golpe y venció por 2-1 a El Salvador como visitante en el estadio Cuscatlán, quedando en el primer lugar de la zona.

Los goles del elenco sudamericano que juega en la Concacaf fueron obra de Radinio Balker (12′) y Dhoraso Klas (81′), mientras que el descuento de La Selecta lo hizo Anfernee Dijksteel (73′) en contra.

Surinam lidera el Grupo A con cuatro puntos, uno más que El Salvador. Por ahora están afuera de todo Panamá con dos unidades y Guatemala con uno.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Concacaf