El futuro de una de las estrellas del título de Coquimbo Unido es una total incógnita. Rumores apuntan a que U. de Chile y U. Católica se quieren quedar con Matías Palavecino, el volante que aportó cuatro goles y siete asistencias en la campaña del campeón en 2025.

El elenco pirata sabe que puede perderlo en el mercado de pases. “Matías Palavecino queda libre el 31 diciembre. Lo vamos a intentar retener, pero no depende cien por ciento de nosotros”, confirmó Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo, hace unos días.

“Escapa de nosotros. (Tras el título), tal vez por la emoción, casi no hubo ningún jugador que no me abrazara y me dijera que teníamos que hacer la copa juntos. No hubo ninguno, pero probablemente es por la emoción”, marcó.

Sin embargo, el más probable destino del volante ofensivo no está en las universidades. Ni siquiera dentro de Chile. Según reveló el periodista Marcelo Muñoz, a Matías Palavecino lo están buscando desde la poderosa liga mexicana.

Este sería el destino de Matías Palavecino, estrella de Coquimbo

“Todo apunta que va para México. Nos están diciendo que desde México vienen por Matías Palavecino”, afirmó Marcelo Muñoz en el programa Todo Es Cancha.

Mientras enfrenta las últimas cuatro fechas con Coquimbo Unido, el volante tendrá que tomar una decisión dentro de las próximas semanas. Con los piratas está la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2026, una posibilidad que también podrían encontrar en U. Católica y U. de Chile. ¿Qué decidirá?