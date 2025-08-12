Coquimbo Unido está puntero en el torneo nacional y cada vez se ve más sólido. Luego de que muchos pronosticaran que sería “equipo carretilla”, la segunda rueda ha sido fabulosa con cuatro triunfos consecutivos.

El goleador histórico del club, Eugenio Julio, conversó con Redgol asegurando que le tiene mucha fe a este plantel, que lo hace recordar a lo vivido en 1991 cuando el cuadro pirata fue subcampeón, detrás de Colo Colo.

“A Coquimbo lo veo bien, hizo un plantel con las características que toda la vida ha tenido el equipo: ser aguerrido y ordenado, no dar pelotas por pérdidas, ganar los duelos. Los muchachos han hecho el mismo trabajo que nosotros hicimos en Coquimbo el 91″, asegura a sus 62 años quien convirtiera 102 goles con los piratas.

-¿Lo ve como serio candidato al título a este Coquimbo o piensa que puede desinflarse?

Tiene dos o tres jugadores por puesto, el que sale o entra es leal y esa confianza se ve reflejada en los partidos. En El Salvador no se notó que habían jugadores suspendidos, nadie en bajo nivel. Pero no se puede pestañear, el que lo hace irá al banco.

-¿Puede compararse con el equipo del 91 que comandó José Sulantay?

El 91 nos faltó plantel. Además jugamos contra equipos fuertes ese año, como la Católica y Colo Colo. Éramos un equipo chico formado por el profe Sula, nos amoldamos a lo que él trabajaba e hicimos una gran campaña. Ahora confío en que el equipo puede salir campeón, de no pasar algo raro va a estar peleando.

-Se le escucha muy entusiasmado, ¿así está toda la ciudad?

Claro. Yo les pido que no dejen pasar esta oportunidad, hay que estar siempre concentrados. No dar pasos en falso, en esta recta de campeonato el que se desvía pierde mucho.

-¿Coquimbo ha crecido mucho institucionalmente desde que usted jugaba?

Mucho, por eso se lo merece el campeonato. Han hecho las cosas bien en toda la institución, no solamente los jugadores o el entrenador. Es un lujo estar en Coquimbo. Quizás antes no lo era, pero ahora sí, tienen todas las comodidades en el complejo en el que entrenan.

-¿Qué ha sido de su vida tras el fútbol?

Yo soy coquimbano, estoy en la ciudad. Después de retirarme trabajé muchos años en cadetes. Sigo ligado a Coquimbo pues mi sobrina Cristian juega ahí y tengo a mi nieto Nicolás Julio que está en el equipo. Tiene 17 años, ha sido goleador de las inferiores. Juega en la proyección y debutó el año pasado en el primer equipo.

–¿Ya está totalmente alejado del fútbol?

Sí. Yo trabajé más de 20 años en las inferiores, pero me retiré del fútbol joven. El que está ahí es mi hijo, que es el preparador físico. Ahora estoy en mis cosas particulares, tengo un restaurante con la familia y ahí lo estamos trabajando.

-Siendo goleador histórico de Coquimbo, nunca pudo ir al extranjero, ¿le quedó esa espina?

Ahora sería multimillonario con todos los goles que hice, ja, ja. Pero antes no habían cámaras que mostraran el partido, no había nada. Y te golpeaban mucho. Para salir a algún lado era difícil, no te veía nadie, no se transmitían los partidos. Ahora sales al extranjero con dos o tres partidos buenos.