Coquimbo Unido está a detalles de coronarse campeón de la Liga de Primera y su arquero, Diego Sánchez, sumará su tercer título profesional con 38 años. El Mono ganó antes el Transición 2013 y la Supercopa de Chile el mismo año con Unión Española.

Y fue precisamente desde Unión Española que pudo convertirse en refuerzo de Universidad de Chile por ese entonces. En conversación con TNT Sports, Sánchez reveló que la U lo quiso, pero decidió que no era una buena estrategia pelear el puesto ni juntar personalidad con Johnny Herrera.

“Yo estaba siendo titular en Unión Española, había sido campeón, era medio capitán. Entonces era llegar como segundo arquero con Johnny en la U y me dije: para qué me voy a ir a pelear con Johnny, calentarme la cabeza con él, que tiene una personalidad parecida a la mía“, dijo el Mono.

La plata ni la U lo pudieron convencer

Agregó que “por plata pudo haber sido, pero eso a mí no me mueve. A mí me gusta jugar, nunca jugué por plata. Y era un equipo de los grandes, pero creo que si hubiese sido en otra ocasión, habría ido“.

Mono Sánchez viene de atajar un penal en otra victoria de Coquimbo, próximo campeón del fútbol chileno.

“De segundo arquero no iba a ir a la U, si estaba siendo titular con Unión y jugando copas internacionales. Para qué cambiar eso“, complementó.

Incluso tiempo después se encontró con Sabino Aguad, el directivo que intentó ficharlo en la U: “puta que la cagué con no haberte llevado“, le dijo Aguad según contó el Mono Sánchez.

Ahora Coquimbo y Diego Sánchez se mentalizan en el duelo de este domingo, como locales contra Unión La Calera, en el que pueden coronarse campeones con un triunfo. Incluso un empate o la derrota podría darles el Huemul de Plata dependiendo de lo que haga Universidad Católica.