Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Mono Sánchez revela que rechazó fichar por U de Chile: “No iba a ir a pelear con Johnny Herrera”

El arquero de Coquimbo pudo jugar en Universidad de Chile, pero la presencia de Johnny Herrera, tanto en lo deportivo como por carácter, lo llevaron a rechazar el ofrecimiento.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
La U quiso a Diego Sánchez, pero el Mono rechazó "calentarse la cabeza" con el ex 25.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa U quiso a Diego Sánchez, pero el Mono rechazó "calentarse la cabeza" con el ex 25.

Coquimbo Unido está a detalles de coronarse campeón de la Liga de Primera y su arquero, Diego Sánchez, sumará su tercer título profesional con 38 años. El Mono ganó antes el Transición 2013 y la Supercopa de Chile el mismo año con Unión Española.

Y fue precisamente desde Unión Española que pudo convertirse en refuerzo de Universidad de Chile por ese entonces. En conversación con TNT Sports, Sánchez reveló que la U lo quiso, pero decidió que no era una buena estrategia pelear el puesto ni juntar personalidad con Johnny Herrera.

Yo estaba siendo titular en Unión Española, había sido campeón, era medio capitán. Entonces era llegar como segundo arquero con Johnny en la U y me dije: para qué me voy a ir a pelear con Johnny, calentarme la cabeza con él, que tiene una personalidad parecida a la mía“, dijo el Mono.

Más de 59 mil visualizaciones: la jugada que marcó la consagración del Mono Sánchez en Coquimbo Unido

ver también

Más de 59 mil visualizaciones: la jugada que marcó la consagración del Mono Sánchez en Coquimbo Unido

La plata ni la U lo pudieron convencer

Agregó que “por plata pudo haber sido, pero eso a mí no me mueve. A mí me gusta jugar, nunca jugué por plata. Y era un equipo de los grandes, pero creo que si hubiese sido en otra ocasión, habría ido“.

Mono Sánchez viene de atajar un penal en otra victoria de Coquimbo, próximo campeón del fútbol chileno.

Mono Sánchez viene de atajar un penal en otra victoria de Coquimbo, próximo campeón del fútbol chileno.

De segundo arquero no iba a ir a la U, si estaba siendo titular con Unión y jugando copas internacionales. Para qué cambiar eso“, complementó.

Publicidad

Incluso tiempo después se encontró con Sabino Aguad, el directivo que intentó ficharlo en la U: “puta que la cagué con no haberte llevado“, le dijo Aguad según contó el Mono Sánchez.

Pudo ser villano de Coquimbo Unido y lo salvó el Mono Sánchez: “Es el mejor arquero del campeonato”

ver también

Pudo ser villano de Coquimbo Unido y lo salvó el Mono Sánchez: “Es el mejor arquero del campeonato”

Ahora Coquimbo y Diego Sánchez se mentalizan en el duelo de este domingo, como locales contra Unión La Calera, en el que pueden coronarse campeones con un triunfo. Incluso un empate o la derrota podría darles el Huemul de Plata dependiendo de lo que haga Universidad Católica.

Lee también
Porcentaje: la baja probabilidad que Colo Colo se meta en Sudamericana
Colo Colo

Porcentaje: la baja probabilidad que Colo Colo se meta en Sudamericana

Rod Herrera durísimo, sentencia a Colo Colo: "Equipo Pijama"
Colo Colo

Rod Herrera durísimo, sentencia a Colo Colo: "Equipo Pijama"

¡Escándalo! Acusan nexos de funcionario de la U con peligroso barrista
U de Chile

¡Escándalo! Acusan nexos de funcionario de la U con peligroso barrista

Anuncian nuevas medidas para impulsar el Movimiento Parapanamericano
Redsport

Anuncian nuevas medidas para impulsar el Movimiento Parapanamericano

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo