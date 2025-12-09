La Liga de Primera 2025 ya está en los libros de historia. Coquimbo Unido fue el gran ganador al quedarse con el título, mientras que Deportes Iquique y Unión Española se despidieron de la máxima categoría de nuestro fútbol con amargos descensos a la Primera B.

Son varias las cuentas que se pueden sacar con el torneo ya terminado. El goleador, el que más asistencias entregó, el mejor arquero o incluso el equipo más favorecido con los lanzamientos penales.

Sin embargo, hay un punto que vale tomar en cuenta, y es el de la cantidad de tarjetas que se repartieron a lo largo del año. Los llamados de atención de los árbitros fueron una constante en este torneo, con algunos jugadores que se ganaron la fama de tarjeteros por sus faltas o incluso por sus reclamos.

El inesperado jugador con más tarjetas en la Liga de Primera 2025

En ese sentido, uno pensaría que jugadores como Arturo Vidal o Fernando Zampedri liderarían el ranking de los jugadores con más tarjetas en este año. Sin embargo, hay otro inesperado futbolista que se quedó con esta distinción.

Hablamos de Cristhofer Mesías, quien con la camiseta de Cobresal en este 2025 recibió 13 tarjetas amarillas en 26 compromisos. Sacando cuentas, hablamos de un promedio de una amonestación cada dos partidos para el volante.

Cristhofer Mesías fue el jugador con más tarjetas en esta Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Lo curioso es que esos cuatro partidos que no pudo jugar uno de los capitanes del cuadro minero, de los 30 posibles en esta Liga de Primera, fueron justamente por la sanción de acumulación de tarjetas amarillas. ¿Otra curiosidad? Que nunca fue expulsado, ni por doble amarilla o una roja.

Detrás de Mesías aparecen Nicolás Orellana de Audax Italiano y el defensor Diego Ulloa de Unión La Calera, ambos con 12. Más atrás en el listado destacar Arturo Vidal en Colo Colo con 10 amarillas y una roja, así como también Emiliano Amor con nueve amarillas y dos rojas.