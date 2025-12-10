Terminó la temporada de la Primera B y de inmediato se empieza a mover el mercado de fichajes para lo que será el 2026. Por lo mismo, no hay tiempo que perder y eso lo saben bien en Rangers de Talca.

El cuadro aurinegro se quedó en la primera fase de la Liguilla, y el próximo año quiere cortar la mala racha y volver definitivamente a la Liga de Primera. Así las cosas, el cuadro talquino ya empezó sus contrataciones y confirmó a un importante referente de la división.

“¡Llegas a tu casa al fin! ¡Bienvenido al club más grande de la región del Maule!”, así fue la bienvenida de Rangers para Damián González. El uruguayo que viene de importantes campañas en la U de Conce y Temuco, llega ahora para sumarse a las filas de Erwin Durán y liderar el ataque con su explosiva velocidad.

El “Bala” recibió de inmediato el cariño de los hinchas rojinegro. Incluso fanáticos de Temuco coparon de mensajes en agradecimiento a sus últimas campañas. “Lo mejor siempre para vos Dami”, agregó Diego Buonanotte, su ex compañero en el Pije.

Los próximos fichajes de Rangers

Además de Damián González, el cuadro de Rangers ya confirmó la renovación de importantes jugadores como Claudio Servetti, José Luis Gamonal, Ignacio Ibáñez y el entrenador Erwin Durán. También está en carpeta el nombre de Eryin Sanhueza por su cercanía con el DT que ya estuvo al mando de La Serena.

“No fue el mejor el 2025. Hay un grado de responsabilidad mío y de los jugadores que no estuvieron a la altura. Ahora se vienen cosas muy buenas para el club y será un desafío importante. Va a ser una temporada muy dura. El club está preparado para competir”, confesó Mauricio Segovia, director deportivo de Rangers quien además detalló que se ocuparán las cinco plazas de refuerzos permitidas para el 2026.