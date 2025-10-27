Coquimbo Unido parecía quedarse con la ventaja numérica tras la expulsión de Arnaldo Castillo, pero luego de revisar las imágenes en el VAR, el Mono Sánchez tuvo que sacar toda la experiencia a relucir en el estadio El Teniente de Rancagua. Se jugaban los minutos finales.

Y el juez del partido, Claudio Díaz, cobró la pena máxima a favor de O’Higgins. La pelota quedó en los pies de Bryan Rabello, aunque en primera instancia quien tenía el balón era el argentino Martín Sarrafiore. Todo por esa falta vehemente del uruguayo-chileno Manuel Fernández.

En una disputa aérea, Fernández le dio un golpe a Castillo. Una acción que fue falta dentro del área. Pero que le permitió al experimentado golero aurinegro robarse la película una vez más. Tapó el penal de Rabello y lució su pelo verde para todos los asistentes al partido.

Manuel Fernández sabe que Diego Sánchez lo salvó. (Captura TNT Sports).

Se ganó aplausos, vítores, elogios y hasta un beso en la boca. También en la mejilla, cortesía de Manu Fernández. “Es el mejor, nuestra muralla en el arco. En el camarín también. En todos lados, el Mono es así”, aseguró a TNT Sports el defensor, quien también jugó en Audax Italiano y Deportes Concepción.

Afortunadamente para él, Manuel Fernández tuvo un festejo completo. (Jorge Loyola/Photosport).

“Hay que entenderlo y quererlo al Mono. Es especial. Qué va a estar viejo, le queda cuerda para rato. Yo se lo digo: es el mejor arquero del campeonato”, agregó el Manu, una garantía defensiva para el cuadro coquimbano en esta campaña. Y cuando no lo fue, como en los minutos finales ante O’Higgins, apareció el arquero.

Sebastián Galani, otro más que le dedicó unas felicitaciones al Mono Sánchez. (Jorge Loyola/Photosport).

Bastión de Coquimbo Unido pone a Diego Sánchez como el mejor arquero del torneo

Este jugador clave en el cerrojo defensivo que ha tenido Coquimbo Unido durante la Liga de Primera 2025 sabe que Diego Sánchez también ha sido fundamental en esa misión. Son apenas 12 goles en contra en una campaña de números históricos.

“Paso a paso vamos, eso nos propusimos con la banda. No ir más allá. Era un partido muy difícil ante un rival que venía muy bien. Sacamos la tarea gracias a dios”, aseguró el marcador central Manuel Fernández, quien ha disputado 23 partidos de los 25 que han jugado los Piratas en el certamen. Suma dos goles.

Manuel Fernández abraza al salvador de la jornada. (Captura TNT Sports).

Y repitió sus felicitaciones para Sánchez, el héroe de la tarde-noche. “Fue la figura totalmente”, sentenció Fernández, quien junto al argentino Bruno Cabrera han conformado una dupla muy difícil de vulnerar en la máxima categoría del fútbol chileno.

Revisa el compacto de la victoria de Coquimbo Unido ante O’Higgins