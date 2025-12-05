Con el título conseguido hace varias fechas, Coquimbo Unido enfrenta su último partido del año y el cierre de la temporada pensando en el futuro. Hay muchas decisiones que tomar en el armado del plantel pensando en el 2026 y una de esas tiene que ver con Diego Mono Sánchez.

El portero, líder y figura del campeonato de los piratas, termina contrato en diciembre y aún no tiene noticias sobre una renovación. Para el otro año, quiere jugar Copa Libertadores, pero su futuro está en la incógnita.

“Termino contrato y, al parecer, no quieren renovación“, señaló el golero. “Es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo; tengo a mis hijos conmigo y debo ver el tema escolar del próximo año”.

Ahora, desde La Tercera revelaron la gran razón por la que la renovación de un jugador tan importante como Diego Mono Sánchez está complicada. Y tiene que ver con el nuevo sueldo que pide el futbolista.

El sueldo que pide Diego Mono Sánchez y que complica su renovación en Coquimbo Unido

De acuerdo a información de La Tercera, existe una diferencia considerable entre el sueldo que percibe Diego Sánchez ahora y el que busca para la próxima temporada. El golero quiere que su salario (hoy en 9 mil dólares mensuales) aumente casi el doble.

Esto pondría al portero de 38 años entre los mejores pagados del plantel, al nivel de Cecilio Waterman y Matías Palavacino (que, a todo esto, también terminan sus vínculos con el Pirata). Y esa sería la gran piedra en el zapato en las negociaciones con la dirigencia de Coquimbo Unido.