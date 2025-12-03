Seguramente Coquimbo Unido tendrá ardua tarea en el mercado de fichajes y ya se habla de que Esteban González podría tomar un nuevo desafío en su carrera: recibió una oferta del Querétaro de México y podría cambiar el Francisco Sánchez Rumoroso por la Liga MX.

Otro que podría salir de los Piratas es el “10” del equipo: Matías Palavecino, quien ha tenido una temporada a muy alto nivel. “Lo venimos disfrutando. Nos sobraron cuatro partidos, es una situación extraña”, manifestó el zurdo volante ofensivo, quien vive su segundo ciclo en los Piratas.

“En la semana casi no entrenamos. Estamos disfrutando lo que queda porque ser campeón cuatro partidos antes no es fácil”, manifestó Palavecino, jugador surgido en las inferiores de Rosario Central que también tuvo una experiencia en Belgrano de Córdoba.

Matías Palavecino tuvo una gran temporada 2025 en el Pirata. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Agregó que “el grupo se acostumbró a ganar, nos vemos en la semana y las ganas de ganar siempre están. La unión del grupo es el secreto”. Y aprovechó de revelar una receta del Chino González en la conducción del histórico plantel del Barbón.

“El Chino nos mete puñaladas con declaración del técnico o los rivales. Nosotros demostramos por qué somos los campeones”, expuso el Mati Palavecino, quien sabe que despierta interés en otros clubes. Uno de los que parece tenerlo en su carpeta es Universidad Católica. Aunque también suena en un gigante peruano.

Matías Palavecino aborda el mercado de Coquimbo Unido: “En diciembre se abre un…”

Matías Palavecino sabe que tendrá muchas opciones de mercado y en gran parte fue gracias a su actuación en el Coquimbo Unido que se consagró campeón de la Liga de Primera 2025. “Contento por el presente grupal y el individual”, manifestó el jugador de 27 años.

“Yo quedo libre en diciembre donde se me abre un abanico de oportunidades. Acá estoy feliz, siempre lo hablo con el Chino”, manifestó Palavecino, que tiene 27 años y mucho que ofrecer en el fútbol profesional. Como el futuro de González es una incógnita, también el del Mati.

Matías Palavecino contó parte del método de Esteban González en Coquimbo Unido. (Andres Pina/Photosport).

Palavecino sentenció con dejar la puerta abierta. “Veremos qué será lo mejor, en Coquimbo soy feliz”, expuso el argentino, uno de los que tiene más opciones de emigrar a otro horizonte. Al igual que su compatriota Bruno Cabrera, zaguero central de gran campaña en Coquimbo Unido.

