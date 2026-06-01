El volante argentino se transformó en una pieza clave para Garnero y en la Franja ya trabajan para extender su contrato.

Universidad Católica atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada tras clasificar a octavos de Copa Libertadores. Pensando en los desafíos que se vienen durante el segundo semestre, la dirigencia de la Franja también trabaja fuera de la cancha y una de sus prioridades es asegurar la continuidad de Fernando Zuqui, una de las piezas importantes del plantel.

En conversación con El Deportivo de La Tercera, el gerente deportivo de Cruzados, Matías Claro, reveló que el club ya inició las conversaciones para extender el vínculo del mediocampista argentino, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.

“Estamos en eso. Tenemos que llegar a un acuerdo que sea favorable tanto para el jugador como para el club”, señaló Claro.

El motivo que mantiene detenida la renovación de Zuqui

El jugador argentino vive un gran presente en Chile. Tras pasar gran parte de la temporada pasada fuera de las canchas por lesión, el volante regresó en gran nivel y se consolidó como una pieza clave en el esquema de Garnero, por lo que su renovación parece encaminada.

ver también Tras eliminar a Boca: Aseguran que Católica va por un refuerzo que ilusiona a los hinchas

Según informó Punto Cruzado, las negociaciones están prácticamente cerradas, aunque todavía falta la firma que oficialice el acuerdo. La intención de ambas partes es extender el vínculo hasta 2027, además de incluir una mejora salarial para el mediocampista argentino.

La UC busca la renovación de Fernando Zuqui/Photosport

Publicidad

Publicidad

El mismo medio señala que las conversaciones quedaron momentáneamente en pausa debido al enfoque del club en la Copa Libertadores y la serie ante Boca Juniors. Sin embargo, tras conseguir la clasificación a octavos de final, la renovación podría concretarse en los próximos días.