El autor de uno de los goles más hermosos en nuestro torneo vive complejos días de salud y económicos.

A sus 47 años, una joya del fútbol chileno tiene una segunda oportunidad en su vida tras graves complicaciones de salud. Se trata de Mauricio Cataldo, recordado “10” nacional, quien hizo un golazo de rabona a Johnny Herrera que dio la vuelta al mundo.

A fines del año pasado el ex jugador sufrió un ACV y un infarto al corazón. Eso, tras años luchando contra problemas con el alcohol y adicciones, Ya más estable luego de ese episodio, Cataldo repasa lo ocurrido.

“Se me durmió el brazo derecho y me vino un dolor acá atrás en la cabeza, que nunca había sentido. Fue lo peor que he vivido, incluso más penca que esos días en que andaba bebiendo alcohol”, dijo a Lun.

Cataldo y una nueva oportunidad en su vida

Mauricio Cataldo estuvo en riesgo vital tras sufrir un accidente cerebrovascular y un infarto. El ex U de Concepción, Audax Italiano y Ñublense repasa los días posteriores al hecho de diciembre pasado.

Así luce ahora el jugador.

“Había días en que le pedí al Señor que me llevara, porque era una cosa terrible, cosas que no sabía que se sentían. La verdad es que ya no daba más y como que el enemigo me tiraba para llevarme. Pero ahí fue cuando más oré y acá estoy”, reveló.

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Sobre su complejo presente económico, el hombre que le anotó de rabona a Johnny Herrera dijo que “no recibo ayuda de nadie. Sólo vivo de lo que vendo. Ropa, zapatillas, porotos y longanizas, cualquier cosa que pillo la compro barata para después revenderla”.

“También vendo perfumes y hasta ollas. Voy a lugares donde liquidan o a veces paso por tiendas como Zara, donde veo ofertas, y compro más barato. Las ollas, por ejemplo, las encuentro en Meiggs”, cerró.

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