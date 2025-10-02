Preocupación en el fútbol chileno tras conocerse que un popular ex jugador sufrió un accidente cerebro vascular. Se trata de Mauricio Cataldo, recordado por el golazo de rabona a Johnny Herrera en el año 2003, jugando por U de Concepción.

Según le contó Marcelo Zunino a RedGol, el volante formado en Audax Italiano y que dio que hablar por su vida fuera de las canchas, fue trasladado al Hospital Sótero del Río para ser operado de urgencia.

Su pronóstico es reservado y aún no hay novedades sobre su evolución, donde Cataldo quedó marcado por una carrera futbolística que siempre se esperó más. Por ello, sus frases post retiro también dieron cuenta de su duro momento personal.

Cataldo y su dura historia en el fútbol chileno

Mauricio Cataldo se encuentra internado y fue operado de urgencia en el Hospital Sótero del Río tras sufrir un ACV. Tras anotarle de rabona a Johnny Herrera en un U de Concepción vs U de Chile, su carrera dio un giro total.

El hábil ex volante reconoció públicamente tras su retiro que la indisciplina y los vicios le pasaron la cuenta. En diálogo con AS Chile contó que “empecé a tomar a los 12 años, a los 23 ya estaba hecho pedazos”.

“Llegaba mal a entrenar, a veces le pedía al utilero que pusiera el sauna porque llegaba muerto de borracho y dejaba una hediondez terrible, pero como uno tenía la técnica, no le decían nada”, reveló.

Por ahora no se ha hecho un parte médico desde la institución hospitalaria, por lo que en las próximas horas debiera haber novedades sobre el talentoso jugador que hizo historia con Johnny Herrera en el fútbol chileno.

