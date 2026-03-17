Deportes Concepción logró el ascenso a la Liga de Primera, pero su retorno a la máxima categoría no ha sido como se esperaba. En siete fechas solo ha obstinó un triunfo y un empate.

En el resto de partidos solo ha sabido de derrotas. Lo que tiene al elenco penalista como colista absoluto con cuatro unidades y en zona de descenso directo a Primera B.

ver también Dutra rompe el silencio tras duro momento de Concepción: “Nadie quiere estar en esta situación”

Por lo mismo, la dirigencia del León de Collao decidió dar un golpe de timón. Lo primero fue la salida de Patricio Almendra tras la caída ante Audax Italiano por 3-0.

Ahora para buscar la salvación se decidió un DT que ya experimentó con el Fantasma de la B y que ya dirigió en grandes clubes del país como Walter Lema.

“La salida de Patricio fue una lástima. Agradecemos todo lo que hizo por el club. Ahora esperamos volver a los triunfos con Walter Lema, es el entrenador idóneo para este momento”, alertó Diego Livingstone a Sabes Deportes.

“Nos gustó porque es una persona que conoce la categoría, ya peleó el descenso con Calera. Conoce los jugadores y tiene una idea de juego clara. Creemos que se va a acoplar rápidamente”, agregó el Presidente de Concepción.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Concepción por la Copa de la Liga?

El debut de Deportes Concepción será este 21 de marzo de visita ante Huachipato por la Copa de la Liga. Luego recibe a Colo Colo el 24/3 y cierra esta primera tanda de partidos el 29/3 de forastero ante Coquimbo Unido.

Sin embargo, en la dirigencia tienen clara la tarea de Walter Lema y apuntan a la salvación. “Nuestro objetivo es mantenernos en la categoría. La Copa de la Liga la tomamos como un torneo que pueda agarrar rodaje”, sentenció Livingstone.

Publicidad

Publicidad

Por lo que el gran desafío será el próximo 5 de abril cuando reciba a Colo Colo en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En resumen:

Deportes Concepción suma solo cuatro unidades en siete fechas y se ubica en zona de descenso.

suma solo en siete fechas y se ubica en zona de descenso. El entrenador Walter Lema asumió la dirección técnica tras la salida de Patricio Almendra .

asumió la dirección técnica tras la salida de . El debut de Lema será el 21 de marzo visitando a Huachipato por la Copa de la Liga.

Publicidad