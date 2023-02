Colo Colo volvió al triunfo este fin de semana en su estreno como local en el Estadio Monumental. Los Albos se impusieron a Ñublense por la cuenta mínima con gol del paraguayo Darío Lezcano que tuvo un debut goleador con la camiseta del Cacique y empiezan a recuperar terreno para meterse en la parte alta. Partido lleno de emociones que no pudo contar con Gustavo Quinteros en la banca.

¿Vuelve Quinteros? Revisa quién dirige a Colo Colo ante Everton

El estratega argentino criticó fuertemente el actuar del árbitro Fernando Véjar en la Supercopa y, tras ser citado a declarar, el Tribunal de Disciplina lo castigó con dos fechas de sanción que debe cumplir en el Campeonato Nacional.

En principio debía restarse de los partidos ante Ñublense y Huachipato, sin embargo, tras reagendarse algunos duelos a causa de los incendios que azotan el sur de nuestro país, a todas luces, deberá completar el castigo frente a Everton. Así todo, su ayudante técnico Walter Lema volvería a tomar su lugar al borde de la cancha.

Lema, de total confianza para Quinteros, es muy querido en el pueblo colocolino por ser el principal gestor de la llegada de Pablo Solari.

"Debe tener algo en contra de Colo Colo"

El castigo responde a una declaración que dio el DT albo luego de la caída por penales ante Magallanes. Después de 90 minutos y la tanda desde los 12 pasos, reclamó en duros términos la labor de Véjar en el desarrollo del partido.

“Ojalá que el Campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitado como éste (…) Cada vez que nos dirige no ganamos un partido. Conmigo nunca habló ni lo cruce, pero debe tener algo en contra de Colo Colo”, disparó.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Everton por el Campeonato Nacional?

Colo Colo recibe a Everton este domingo 19 de febrero a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Monumental David Arellano, ubicado en la comuna de Macul.