Gustavo Quinteros debe cumplir dos fechas de castigo tras las críticas vertidas para Fernando Véjar tras la Supercopa frente a Magallanes. Pero el DT de Colo Colo no piensa quedarse callado. "Si hubo un arbitraje que no fue tan bueno, es muy probable que vuelva a opinar", lanzó el argentino-boliviano.

Quinteros no escarmienta tras la sanción: "Volveré a opinar si veo un arbitraje que no fue bueno"

Gustavo Quinteros afina detalles para el partido ante Ñublense que Colo Colo tendrá en la tercera jornada del Campeonato Nacional 2023. El DT del Cacique se abrió a suspender el partido debido a los incendios que afectan a la región del Ñuble y Chillán, aunque todavía resta la determinación de la ANFP respecto de eso.

Si se juega, será un hecho que el entrenador colocolino no podrá estar en el banco de suplentes, pues recibió dos fechas de castigo por las críticas que le lanzó al árbitro de la Supercopa, Fernando Véjar. Rubén Bascuñán hará de técnico en ese compromiso y la sanción también contempla que el staff albo no podrá contar con aparatos tecnológicos en el banco de suplentes.

Por supuesto que el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia fue consultado por este castigo, impulsado por una denuncia que puso Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros. "Fueron opiniones sobre un nivel deportivo, profesional de alguien que dirigió el partido. No tengo más para decir, dije todo lo que pienso. Hoy estoy pensando en el partido del lunes, eso ya quedó atrás", comentó el ex selecionador de Ecuador y Bolivia.

Gustavo Quinteros: "Si hay un arbitraje que no fue bueno, volveré a opinar"

Eso sí, el entrenador de Colo Colo dejó claro que no se quedará callado si estima que hay algo que reclamar. "Después, cada vez que a lo mejor haya un arbitraje que se haya repetido y no fue bueno para nosotros, es muy probable que vuelva a opinar sobre eso", aseguró Gustavo Quinteros.

"Ya opiné del partido y del arbitraje en ese momento. Pienso hacia adelante", zanjó el tema el adiestrador de los albos, que se perdería el duelo ante Ñublense y frente a Huachipato, siempre y cuando el cotejo ante los Diablos Rojos no tenga modificaciones.