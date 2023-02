Luego de las palabras de Jaime García y la preocupación del plantel de Ñublense, el DT de Colo Colo mostró comprensión ante lo ocurrido con los incendios en la región del Ñuble. "Si no están condiciones anímicas de disputar un partido, lo aceptamos", afirmó Gustavo Quinteros.

La Región de Ñuble reporta más de 14 mil hectáreas quemadas por los 15 incendios forestales que afectan a la zona. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta roja para Chillán y para Chillán Viejo producto de un foco en el predio Quilmo, sector donde se encuentran dependencias del Ejército. Producto de eso, ya hay notificaciones de cuatro fallecidos en Santa Juana y, al menos, cuatro viviendas afectadas.

Es más, tanto esa región como la del Bío Bío viven un Estado de Catástrofe, pues en el centro sur del país ya son 170 siniestros contabilizados. Y eso no ha sido ajeno para el plantel de Ñublense, que mediante el director técnico Jaime García solicitó empatía en la situación. Dejó abierta la posibilidad de suspender el partido por la tercera jornada del Campeonato Nacional 2023, en la que deben visitar el estadio Monumental para medirse a Colo Colo.

Y esa propuesta desde los Diablos Rojos tuvo buena recepción en el Cacique. Fue Gustavo Quinteros quien mostró la total disposición del club ante esto. "Escuché algo, me comentaron. Colo Colo, nosotros como cuerpo técnico, jugadores, todo el club y toda la gente somos solidarios con la gente de Chillán y de Ñublense. Hoy la gente está preocupada por la tragedia natural que está sucediendo. Estamos para colaborar en lo que sea", apuntó el DT del Eterno Campeón.

Quinteros: "Si se suspende el partido vs. Ñublense, estaremos totalmente de acuerdo"

Quinteros no se quedó con eso. "Si el partido se suspende, vamos a estar totalmente de acuerdo. Si el partido se juega, también. Siempre que la gente de Chillán sienta que somos solidarios. Tenemos comprometido un partido para ayudar a la gente de Viña del Mar y estamos buscando fecha, lo vamos a hacer. Estamos a disposición de colaborar con la gente de Chillán en el momento que sea para juntar recursos y ayudar", afirmó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia en torno a ese amistoso con Everton que se pactó, pero que todavía no llega a disputarse.

"Somos solidarios y estamos a disposición de lo que se decida. Nosotros no tomamos esa decisión, pero estaremos de acuerdo. Si la gente de la Región de Ñuble, la gente de Chillán y Ñublense no está en condiciones anímicas para jugar un partido, somos solidarios y lo aceptamos. Después está la federación o la ANFP, que tienen que decidir sobre esto", cerró el ex DT de Universidad Católica, cuadro con el que fue ganador del Campeonato Nacional 2019, antes de emigrar a los Xolos de Tijuana de México.