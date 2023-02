El técnico de Colo Colo dijo que no será problema ver el partido desde lejos. Ante la prohibición de comunicarse, lanzó una particular frase.

Colo Colo prepara su regreso a las canchas este lunes para enfrentar su partido pendiente con Ñublense. El Cacique se pone al día y recibe a los Diablos Rojos en el estadio Monumental por el duelo que falta de la fecha 3 del Campeonato Nacional.

Para la ocasión, los albos no podrán contar con Gustavo Quinteros. El técnico fue castigado con dos fechas sin dirigir luego de sus incendiarias declaraciones contra el árbitro Fernando Véjar, que le valió una denuncia de parte de Roberto Tobar en el Tribunal de Disciplina.

Si bien el entrenador dejó en claro que volvería a opinar lo mismo si ve una actuación mala de un juez, ahora lo pensará dos veces antes de hablar. Ante Ñublense, su bestia negra, tendrá que ver todo desde las tribunas y sin poder dar indicaciones.

Este viernes en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros conversó con la prensa al respecto y recalcó que no será problema no estar junto al plantel. De hecho, enfatizó en que el castigo "no influye para nada" en el rendimiento del equipo.

Sin embargo, sus declaraciones tuvieron un tono irónico. Y es que en primera instancia dijo que estar en la tribuna le permitirá apreciar más el juego. "De arriba se ve mejor, así que voy a hacer mejor los cambios o demás".

Fue ahí cuando Gustavo Quinteros sorprendió a todos. El castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina también tiene un apartado que se afirma en el Artículo 51 de las bases del torneo. En ella se destaca que si un técnico "estuviese suspendido por sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, tal club no podrá tener, ni utilizar, en la banca de suplentes ningún elemento de comunicación, audio, video ni elementos computacionales, cualquiera sea su denominación".

Sin embargo, el entrenador albo tiró en broma que tener prohibido contactarse con sus ayudantes en la cancha no será un proble,a "Aunque no puedo hablar, por telepatía me comunico", lanzó ante las risas de los presentes.

¿Cuándo termina el castigo de Gustavo Quinteros?

Gustavo Quinteros deberá cumplir con las dos fechas de castigo que determinó el Tribunal de Disciplina tras sus dichos contra Fernando Véjar. Ante los incendios en el sur del país, Colo Colo no ha jugado desde que se conoció la sanción, por lo que recién este lunes se pondrá al día.

El fallo dejará al Cacique sin su entrenador para los duelos con Ñublense y Everton. Su regreso será el próximo 26 de febrero, cuando los albos reciban a Coquimbo Unido en el estadio Monumental, previo a los choque con Magallanes y Universidad de Chile.