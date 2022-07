Uno de los asistentes que tiene Gustavo Quinteros fue clave en el arribo del Pibe a Colo Colo, pues lo recordaba de su paso como director técnico de la reserva de Talleres de Córdoba. "Sabía que no me haría quedar mal", dijo Walter Lemma.

Colo Colo todavía no digiere la salida de Pablo Solari, quien está a poquísimos detalles de convertirse oficialmente en nuevo jugador de River Plate. Más allá de la tristeza que deja la despedida del habilidoso extremo argentino de 21 años, en la directiva de Blanco y Negro se frotan las manos por la millonaria cláusula de salida que estipuló el elenco trasandino en el contrato del futbolista.

Uno que fue trascendental en el arribo del Pibe al estadio Monumental fue Walter Lemma, uno de los asistentes que Gustavo Quinteros tiene en su cuerpo técnico. En una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el ayudante comentó el rol que jugó y cómo se dio esta tratativa que terminó en un romance entre el "36" y la hinchada alba.

"La única chance que teníamos era traer un juvenil extranjero. Seguía teniendo contacto con gente de Talleres y surgió de mi parte el nombre de Pablo Solari", contó Lemma. "Pregunté cómo estaba, me dijeron que bien y se los propuse al gerente deportivo de turno y a Gustavo Quinteros. A partir de ahí comenzaron las gestiones", agregó el argentino en alusión a Marcelo Espina, quien ocupaba aquel cargo en la concesionaria cuando se concretó el préstamo del oriundo de Arizona.

Pero el bonaerense, quien se sumó al staff de Quinteros en el Xolos de Tijuana de México, no se quedó sólo con esas palabras. "Sabía que era una persona que no me iba a hacer quedar mal, se iba a poder adaptar rápido. Eso era un punto a favor. Y segundo, que tenía condiciones que no estaba demostrando en ese momento porque estaba relegado, pero sabía que si venía a Colo Colo podía pelear el puesto", sostuvo el ex director técnico de la reserva de las T cordobesa.

Lemma resalta las cualidades de Solari tras su buen paso por Colo Colo

El rendimiento de Solari en el Cacique sorprendió a más de alguno. Un joven sin experiencia en su país generó el interés de River Plate, club del que él y todo su círculo familiar más cercano es hincha fanático. "Esto que pasó con él no es algo muy frecuente en el fútbol", explicó Lemma, quien fue centrocampista en su época de futbolista y hoy tiene 49 años.

"Fue un poco visión, suerte, capacidad del jugador, un poco de todo, esa es la verdad. Si vemos que en algún momento aparece la oportunidad. Hay varios jugadores en Chile y Argentina que tienen la posibilidad de crecer. Ojalá lo podamos identificar y así Colo Colo se beneficia aún más. Estoy muy feliz por él porque lo conozco desde muy chico", cerró el colaborador del DT de Colo Colo.