Colo Colo no ha terminado las despedidas para Pablo Solari. El Pibe dejó un gran recuerdo en la hinchada del Cacique, pero también en Gustavo Quinteros. Y cómo no, en el plantel la cuestión no es muy diferente, pues existe una sensación de mucha alegría a raíz de la gran oportunidad que tendrá el habilidoso extremo argentino de 21 años, quien pronto será oficializado como refuerzo de River Plate.

Además de los buenos deseos que dejó Brayan Cortés, el portero titular, también fue tiempo para festejos en cancha que hicieran alusión directa al "36" de los albos. Fue el capitán, Gabriel Suazo, quien hizo la celebración con Juan Martín Lucero, autor de la primera conquista en la victoria postrera frente a Audax Italiano.

Gabi y el Gato hicieron el mismo gesto que Solari cuando anotó su primer gol en la institución, ese que le permitió ganar a la Universidad de Concepción y mantenerse en la máxima categoría. El trasandino usó su cuenta de Instagram para responder a esa dedicatoria. "Los amo", escribió el ex Talleres de Córdoba en una de sus historias. Acompañó esas palabras con un emoji triste con una lágrima.

Por estas horas, Pablo Solari ultima detalles para concretar su traspaso a los Millonarios, que desembolsarán 4,2 millones de dólares a cambio del 60 por ciento de la carta del oriundo de Arizona, quien este sábado 16 de julio, bien de madrugada, cumplió con los exámenes médicos de rigor.

"Estoy muy contento, es algo que soñé desde muy chiquito. Es un premio a todo el esfuerzo que hice", comentó el Pibe luego de terminar los chequeos en la Clínica Rossi. La felicidad, por cierto, es de toda la familia del jugador, pues todos sus parientes cercanos son fanáticos de River Plate, algo que sus hermanos dejaron ver esta misma semana.