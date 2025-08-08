Gabriel Suazo fue uno de los jugadores chilenos protagonistas en este mercado de fichajes europeo. El chileno cambió el morado del Toulouse de Francia por el blanco del Sevilla de España, en un importante movimiento para el formado en Colo Colo.

Tras buenas presentaciones en su primeros partidos de pretemporada con el cuadro sevillano, cae de maduro que el lateral de la selección chilena será titular en el debut de su equipo en la liga española ante el Athletic Club el próximo domingo 17 de agosto.

Sin embargo, nada más lejano a eso, ya que a poco más de una semana del inicio de la competencia oficial, Suazo todavía no está habilitado para jugar en el equipo del argentino Matías Almeyda.

¿Por qué Gabriel Suazo todavía no puede debutar en el Sevilla?

De acuerdo a información entregada por el diario Marca, el formado en Colo Colo es parte de una gran cantidad de jugadores fichados en el fútbol español que todavía no logra ser inscrito. En el caso de su actual club, se debe a que todavía no se ajustan una serie de requisitos económicos.

Así las cosas, el único de los tres refuerzos que ha sumado el Sevilla de cara a la temporada 2025-26 que ha podido ser inscrito es Juanlu, ya que es canterano. Por su parte Suazo y Alfon González siguen esperando.

Gabriel Suazo todavía no está inscrito para poder jugar en la liga española. | Foto: Sevilla.

Habrá que ver si por estos días el Sevilla logra poner en regla su situación para que así el chileno pueda ser de la partida en su debut liguero. Las próximas horas apuntan a ser claves para el defensor.

Los números con que Suazo arriba al Sevilla

El formado en Colo Colo disputó con el Toulouse FC un total de 97 partidos en sus dos años y medio en el club. Anotó tres goles y dio tres asistencias, siendo también parte del equipo que ganó la Copa de Francia 2022-23.