Colo Colo no tuvo muchas ocasiones claras de gol, pero de todas maneras mostró superioridad ante Ñublense, aunque Patricio Rubio estuvo a punto de marcar en el primer tiempo, aunque el remate salió justo a la posición de Brayan Cortés. Después de mucho ir al ataque aunque sin tanta claridad, Darío Lezcano aprovechó un desaguisado dentro del área rival y anotó el único tanto del encuentro.

Marcelo Barticciotto estuvo presente en el estadio Monumental pues tuvo que comentar el partido para Al Aire Libre de Cooperativa. Y en el panel enumeró algunos aspectos que le gustaron de la escuadra alba, actual campeona del fútbol chileno. "Las cosas positivas me parece que son la intensidad que propuso desde que empezó el partido, la actitud que tuvo para ir a buscarlo", dijo el Barti.

"Quizás en el juego no brilla, es muy difícil encontrar un funcionamiento con tan pocos partidos y tantos jugadores nuevos. Pero este es el camino, cuando uno está armando el equipo podría haber sido más cauteloso, sobre todo contra el rival que estaba buscando. Y lo hizo ver mal, en cuanto al empuje y al ímpetu", añadió el Barti.

El indeleble "7" del equipo colocolino campeón de la Copa Libertadores no se quedó con esas palabras. "Quizá no tanto en el juego, pero este es el camino para mejorar. Cuando sean más precisos y se conozcan más los futbolistas, va a tener algo que es difícil conseguir y contrarrestar, la presión", apuntó el ex DT de Colo Colo, Audax Italiano y Universidad de Concepción.

Barti le pega a Jaime García: "Me sorprendió, Ñublense quedó muy en deuda"

En los aspectos de análisis que Marcelo Barticciotto escogió para desmenuzar la victoria de Colo Colo ante Ñublense, también hubo un espacio para el DT de los Diablos Rojos. "Me sorprendió Jaime García, que fue tan alabado durante tanto tiempo", apuntó el Barti.

"Creo que Ñublense quedó muy en deuda, no lo vi bien, lo vi superado, con poca reacción y creo que Colo Colo ganó justamente. Eran varios nuevos por línea, Ñublense es un equipo nuevo también. Pero creo que eso en definitiva no es por eso siempre, quizá podría no haber jugado bien, pero con otra actitud. Quizá no entró de esa forma, pero los jugadores no pudieron resolver dentro de la cancha. Quién puede llegar a saber eso", cerró Marcelo Pablo Barticciotto.