Ex jugadores de Colo Colo analizaron la actuación de Colo Colo en el triunfo contra Ñublense. Hubo elogios para Darío Lezcano y Jordhy Thompson. Las críticas fueron para Jeyson Rojas.

Colo Colo volvió al triunfo con la victoria por 1-0 frente a Ñublense por el duelo pendiente de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023. Fue un triunfo trabajado y agónico de los albos con el solitario gol de Darío Lezcano, quien debutó como refuerzo inflando la red de un estadio Monumental con nueva cancha.

En conversación con Paulo Flores y Redgol, históricos del Cacique analizaron el desempeño del cuadro dirigido por Gustavo Quinteros. Uno de ellos fue Mario Galindo, otrora lateral derecho de Colo Colo.

“Mal futbolísticamente, decepciona un poco porque no se ven niveles altos. El mejor que vi fue a Patricio Rubio en Ñublense, pero como fútbol, no hay nada claro en Colo Colo. (Jordhy) Thompson le dio algo de claridad en el primer tiempo y después Carlos Palacios, pero muy bajos los rendimientos. En la recuperación de balón mucha entrega y desgaste físico, pero con pelota poca claridad”, dijo Galindo.

Sobre nombres puntuales, manifestó que “Jeyson Rojas mejoró, no cometió errores, pero es un jugador que hay que darle más posibilidades porque tiene condiciones físicas, es aplicado, pero le falta con el balón. Debe hacer de vez en cuando hacer una diagonal con balón, no es sólo correr por las orillas. Puede afirmarse, defendiendo es bueno y le falta en lo ofensivo. Lezcano recién entró e hizo el gol, indiscutiblemente lo más positivo que pasó a pesar que no se vio tanto tampoco, pero estuvo donde tiene que estar un goleador”.

En tanto, Hugo González expuso que “Colo Colo fue superior, quizá falto de claridad y se perdió goles, pero Ñublense jugó como le jugaban antes a Colo Colo: todos atrás tratando de contraatacar por si salía alguna situación de gol. Hubo un sólo equipo, quizás con poca claridad. Lo de Lezcano es gol de nueve, estaba metido en el área donde debía estar, donde hay que hacer los goles. Lo trajeron para eso y espero que siga así”.

Eddio Inostroza, por su parte, consideró que “fue un partido bueno, dos equipos que juegan mucho y manejan el balón. La superioridad de cada uno fue por poco, 10- 15 minutos, pero se notan dos equipos bien trabajados. Merecido triunfo de Colo Colo, por ser local y mostrar mayor inquietud”.

Yeyo sentencia que “me gusta mucho el chico Thompson. Y Castillo creo que va a andar cuando le pierda el miedo, porque pasa mucho el balón. Es generoso y hábil, se nota que tiene condiciones. Al que hay que sacudir, más que apoyar, es al lateral derecho. Jeyson Rojas tiene condiciones, pero se ubica mal cuando tienen el balón en el fondo”.

La opinión de Sergio Gilbert

Por último, el periodista Sergio Gilbert ya mira la Copa Libertadores considerando que ambos equipos representarán al fútbol chileno en la fase de grupos del torneo continental.

“Creo que tanto a Colo Colo como Ñublense hay que analizarlo desde el punto de vista que son los representantes chilenos en Copa Libertadores. Ambos mostraron una matriz e idea de juego, pero ninguno de los dos está en su punto cúlmine”, dijo.

Gilbert concluye que “Colo Colo estuvo más cerca de lo que Quinteros quiere, es un equipo nuevo que se está formando, pero mantiene ciertas características del Colo Colo campeón en 2022 como esa presión alta que tiene por minutos, esa facilidad para salir desde atrás. Lo hace un equipo que está demostrando que tiene una idea de juego y busca a los mejores intérpretes. Ñublense está un pasito más atrás. Colo Colo no arroyó a Ñublense, pero son dos equipos que serán protagonistas en el torneo y apuntan en llegar de la mejor manera a Copa Libertadores”.