El legendario "7 del pueblo" habla en exclusiva con RedGol sobre el dorsal que usará La Joya en el Cacique. "Es un número que me ha identificado siempre", reconoce Barti, que además confiesa que "ojalá Palacios pueda relanzar su carrera por el bien del fútbol chileno".

Carlos Palacios llegó a Colo Colo en este mercado de fichajes con la principal misión de poder relanzar su carrera tras un amargo paso por el exigente fútbol brasileño, y en el Cacique quisieron dejar en claro desde el primer minuto que le tienen una confianza ciega. Así, el delantero lucirá un número histórico en su espalda: el 7. Un dorsal con el que brillaron leyendas como Marcelo Barticciotto y Esteban Paredes.

Fue justamente el histórico Barti, apodado también como "el 7 del pueblo" por su destacada conciencia social, quien habló en exclusiva con RedGol para darle la bendición correspondiente a La Joya. Primero, explicó porqué es tan importante para el dicho número, y segundo, dejó en claro que "ojalá pueda relanzar su carrera por el bien del fútbol chileno".

"Ese número me identifica. Lo llevo siempre y ha marcado mi vida"

De entrada, el legendario exdelantero del Eterno Campeón que ganó la Copa Libertadores en 1991 deja en claro que "no solo en la camiseta, el número en sí significa mucho". Tras eso recuerda sus pasos por Huracán, América y Universidad Católica, donde usó otro dorsal. "En todos los equipos que jugué, que no sea Colo Colo, no jugué con la 7 sino que con la 11".

Eso sí, también explica que "a mí ese número me tocó porque se había ido el Pájaro (Hugo) Rubio, no porque yo lo elegí. Fue un número que me ha identificado siempre, los números de mi nacimiento suman siete también, es increíble".

"Entonces es un número característico, que me identifica y que yo lo llevo por siempre, y no solo en la camiseta sino que es número que ha marcado mi vida", complementa. Entonces, Marcelo Pablo, ¿le servirá la 7 a Carlitos para ir por su revancha?

"Yo creo que acá se puede reencantar, en la medida que el equipo ande bien y tenga un buen funcionamiento. Él es un buen jugador y eso no lo vamos a descubrir ahora, ojalá que pueda relanzar su carrera por el bien del fútbol chileno, por el bien de la selección", explica.

"El número es una anécdota, le tocó ese número y no creo que tenga tanta presión tampoco porque me parece que la puede asumir por un tema también de que lo usó Esteban (Paredes) y todo lo que significa, pero ojalá que le vaya bien", añade.

¿Se potenció bien Colo Colo o le falta?

El mercado de fichajes de Colo Colo para enfrentar la temporada 2023, donde lucharán por el bi en el Campeonato Nacional además de ir a la Copa Libertadores y Copa Chile, ha generado debate. Así, Barticciotto ha dejado en claro varias veces que no está conforme con lo que ha llegado, y lo confirma a RedGol.

"Yo creo que le falta, le falta a Colo Colo. Si bien trajo buenos jugadores, le faltaron dos o tres de real jerarquía como para dar un salto de calidad sobre todo para el plano internacional, en la Copa Libertadores", explica.

Para cerrar, Barticciotto se refiere a la palabras de Carlos Caszely, quien también le reconoció a la Redgoleta hace unos días que con este plantel es imposible pensar en el Cacique dando pelea en el plano internacional.

"Carlos está bien, él dice lo que siente y lo que piensa, pero va a estar difícil. No se reforzó de buena manera, o si todavía no se refuerza con dos o tres jugadores que puedan darle un salto de jerarquía al equipo es difícil, es difícil porque estamos muy lejos de los equipos de Argentina y de Brasil", concluyó.