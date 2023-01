Colo Colo no tiene un camino tranquilo para lo venidero. A partir de este domingo, con la disputa de la Supercopa ante Magallanes en Viña del Mar, se inicia una temporada en la que el Cacique debe revalidar el título del Campeonato Nacional, pero además hacer frente a la Copa Libertadores. Sin embargo, la vara parece estar baja.

Así lo asume Carlos Humberto Caszely, el Rey del Metro Cuadrado, en diálogo exclusivo con Redgol. "El panorama se ve lejano. Nadie en su sano juicio piensa en un Colo Colo campeón de la Copa Libertadores. Si llega a pasar una ronda, es bueno ya", asume el ariete que registró quince goles en 35 partidos por el torneo continental.

Más alta debe ser la expectativa para el torneo chileno. "Cualquier jugador que llega a Colo Colo tiene una responsablidad enorme, dentro y fuera de la cancha. El hincha colocolino quiere un Colo Colo campeón siempre, y no siempre se puede. Pero la obligación es pelear el campeonato", subrayó el ex pentacampeón chileno.

Carlitos Caszely y la camiseta 7 de Carlitos Palacios



Carlos Palacios es el último refuerzo de Colo Colo y en su presentación recibió un testimonio histórico del cuadro popular. Nada menos que la camiseta número 7, que vistieron Mario Moreno, Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto y Esteban Paredes. Pero lejos de cualquier profecía, Carlitos Caszely prefiere hablar de la responsabilidad.

"Ocupar el 7, el 9, el 8 o el 9 es una responsabilidad enorme en Colo Colo. La camiseta de Colo Colo pesa mucho, no es fácil llevarla, y eso es independiente. Obviamente en este caso la 7 la usaron Barticciotto y Paredes, que son grandes referentes. Pero lo que importa es que el chico llegue y lo haga bien", reflexiona Caszely.

El ídolo colocolino también tuvo palabras para Juan Martín Lucero y su polémica salida de Colo Colo, graficada en la diferencia en la interpretación del contrato del goleador argentino. El goleador histórico albo no tiene ningún empacho en criticar al delantero que tiene prácticamente caída su opción en el fútbol brasileño.

"Lo que más me molesta de Lucero es que tenía un contrato firmado, y eso hay que respetarlo, a menos que tenga una cláusula de salida, que no tengo claridad sobre eso. Pero si no, tendría que haberlo respetado. ¿Te imaginas si vuelve? ¡No puede! Las pifias que se va a llevar, no lo van a dejar tranquilo ni en el estadio ni en la calle", sentencia el crack.