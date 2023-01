Si hay una voz autorizada para hablar sobre la polémica de Colo Colo con Juan Martín Lucero, ese tiene que ser Carlos Humberto Caszely. El Rey del Metro Cuadrado es el goleador histórico del Cacique y sabe el honor que tiene vestir esa camiseta, algo que al parecer el propio delantero argentino no supo valorar en estos últimos días.

El conversación con Directv el histórico artillero de los albos afirmó que “es algo novedoso para nuestro país que no se respeten los contratos. Si Lucero lo llega a arreglar en Brasil no tendrá ninguna posibilidad de volver a Colo Colo porque el hincha lo va a tratar bastante mal”.

“Con el técnico queda bastante resentida la relación. Con los compañeros no, porque llegará otro goleador y lo recordaran como un hombre que jugo bien la temporada y en diez años más nadie se va a acordar de Lucero (…) Los jugadores pasan y no se acuerdan más de ellos, como Lucas Barrios o 'Chupete' Suazo que pasan y se olvidan. Colo Colo necesitan figuras goleadoras para quedar en la mente.”, agregó.

En ese sentido, Carlos Humberto sostuvo que “Lucero llegó en un momento complicado de Colo Colo, se empezó a transformar en un hombre importante. El día de mañana le pasará la cuenta no respetar contrato, al igual que Costa”.

¿Y si la operación en Fortaleza se cae y el Gato se tiene que quedar? Caszely la tiene clara, señalando que “si se queda Lucero, cuando aparezca en el túnel del Monumental la hinchada lo pifiará, si comienza a hacer goles de nuevo le costará el asunto. De rodillas tendrá que pedir disculpas, Colo Colo es el equipo más popular de Sudamérica”.

Sobre las opciones que andan rondando para reemplazar a Lucero, el ex delantero opinó que “los delanteros que traigan, como Benegas, depende de los mediocampistas que los habiliten para que puedan rendir lo que han hecho en otros equipos. La camiseta de Colo Colo pesa”.

¿Y alguna alternativa formada en casa? Caszely no se hace ilusiones y concluye que “hay factores externos para saber porque ya no hay ‘9’ formados en Colo Colo. Se juega de una forma diferente, en cadetes juegan a los pelotazos. Veo a Garrido y Dylan(Portilla), pero a Garrido no lo llevaron a la pretemporada”.