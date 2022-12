Carlos Caszely recibió un gran homenaje en vida por parte de Colo Colo en el Estadio Monumental, donde a partir de ahora habrá una estatua en su honor que recuerde para la eternidad su inmensa historia defendiendo la camiseta alba.

La familia del fútbol chileno se emocionó con este acto y uno de los que saludó al Rey del Metro Cuadrado fue Don Elías Figueroa, quien en su Twitter personal le dedicó unas lindas palabras a quien fuese su compañero por varios años en la selección chilena.

“Felicitar a mi gran amigo Carlos Caszely por el homenaje más que merecido que recibiste hoy, grandísimo jugador y extraordinario ser humano, te lo mereces”, escribió Don Elías en su Twitter personal.

Con lágrimas en los ojos el goleador histórico de los albos señaló ante lo hinchas albos en el recinto de Pedrero que “cuando me dijeron que querían hacerme una estatua me pellizqué, no es normal que en este país a uno lo reconozcan cuando está vivo. Esta obra va a perdurar en el tiempo, me llena de emoción”.

“Se ve bastante parecido, el pelo largo y los bigotes le dan la impronta, además del short corto. Está muy bien logrado, estoy contento”, agregó el otrora delantero.

La estatua en honor a Carlos Caszely estará en la entrada por el sector Océano del Estadio Monumetal, a pocos metros de la de Francisco “Chamaco” Valdés, que fue instalada en noviembre del 2021 en la casa del Cacique.