Este viernes Carlos Caszely tuvo el reconocimiento más esperado por los hinchas de Colo Colo. Durante esta mañana, la leyenda del fútbol chileno fue homenajeado con una estatua en la entrada del estadio Monumental, momento que aprovechó para recordar a su pareja.

En febrero de este año María de los Ángeles Guerra falleció luego de una larga y dura batalla contra el cáncer. Desde entonces el ex delantero ha intentando levantarse del golpe, pero no ha sido fácil vivir sin su compañera durante décadas.

Es por ello que en medio de la ceremonia en la que se conoció la estatua, Carlos Caszely aprovechó de dedicarle emotivas palabras a su pareja. "Ella podría haber sido una gran tenista y lo dejó de lado. Y me acompañó, estuvo siempre", lanzó.

"Una vez me dijeron “Qué gran mujer hay detrás de ti”. Yo dije que no, que al lado mío, como siempre. Cuatro o cinco veces estuvo detrás mío y fue cuando me quebraron, cuando me perdí el penal y estuvo detrás para empujarme cuando estaba caído", agregó.

Tras ello, Carlos Caszely destacó que de no ser por María de los Ángeles Guerra, su historia sería totalmente distinta. "Esa mujer fue el 80% de mi carrera, el 905 de la base del matrimonio. Me hubiese gustado que estuviera acá".

"Uno puede tener la compañía de los hijos, de los nietos, de los amigos, pero cuando cae la noche y mira para el lado y no está. Por qué y para qué. Nunca se va a saber. No tengo respuestas a todas mis preguntas", añadió evidentemente afectado.

Finalmente el Chino cerró su agradecimiento a su fallecida señora con un emocionante mensaje. "Eso que vamos a ver ahí, que es lo mas importante para un deportista, fue mucha parte de ella. Ella que sufría cuando llegaba triste y se alegraba cuando me veía sonreír, como dice la canción de Roberto Carlos: “Esa mujer que se fue tan buena, esa mujer hoy es mi pena”".

Carlos Caszely es homenajeado por Colo Colo en una jornada llena de recuerdos tanto para los hinchas como para el propio delantero. María de los Ángeles Guerra se hizo presente en la memoria de todos, en un día especial para el Rey del metro cuadrado, que no deja de llorar a su reina.

Revisa el emotivo recuerdo de Carlos Caszely a su señora