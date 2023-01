El legendario ex delantero del Cacique le dedicó una extensa editorial en el programa Al Aire Libre en Cooperativa a la directiva de Blanco y Negro, a quienes criticó duramente por ser, en buen chileno, "mano de guagua" con los fichajes. "Están buscando préstamos y muchos clubes no están dispuestos a prestar jugadores", lanzó.

Barticciotto le dispara a Colo Colo: "No están dispuestos a invertir, o no quieren hacerlo"

El mercado de fichajes en Colo Colo de cara a la temporada 2023 ha traído muchísimos movimientos. El adiós de figuras como Juan Martín Lucero o Gabriel Suazo y las llegadas de Carlos Palacios o Ramiro González son solo algunas de las que han mantenido mayor polémica. Eso sí, ahora Marcelo Barticciotto aprovechó para lanzarse contra la directiva alba.

Y es que al legendario exdelantero del Cacique no le ha gustado para nada el modus operandi que tiene Blanco y Negro para ir a buscar jugadores, por lo que les dedicó una editorial en el programa Al Aire Libre en Cooperativa para disparar con todo. En ella asegura que "no están dispuestos a invertir, o no quieren hacerlo". Además, hizo bolsa al Gato Lucero.

"Pensarán que estoy loco, pero no"

Para arrancar el programa deportivo, Barticciotto entra fuerte. "Si yo le dijera que Colo Colo contrató un 9, porque Benegas es eso, pero está buscando un 9 pensaría que estoy loco, pero no lo estoy, es así. El 9 que contrató supuestamente no va a ser el 9, no me eche la culpa a mí, está enredado pero no es mi culpa", lanzó de entrada.

"La huída de Lucero, porque fue eso, le trajo muchos problemas al Cacique. No estaba previsto ni era esperable, el goleador se fue de la peor manera, tiró por la borda todo el cariño y el respeto del hincha colocolino, Colo Colo no tiene dinero para comprar algún jugador de jerarquía, estos cuestan caro y Blanco y Negro no está dispuesto a invertir, o no quiere hacerlo", continuó.

Tras eso, destaca que el dirigencia del Eterno Campeón "están buscando préstamos y muchos clubes no están dispuestos a prestar jugadores que tienen en cuenta, y que si los dejan salir los dejan salir por una buena cantidad de dinero".

"El tema del 9 ha sido una travesía para Colo Colo y para Daniel Morón, que es el encargado de cerrar las contrataciones. Morón depende de las platas autorizadas por Blanco y Negro, de la bendita Comisión de Fútbol, el gerente técnico tiene que hacer magia para contratar jugadores que estén a la altura de un club como Colo Colo, la billetera no es abultada y tiene que ingenárselas para reforzar el equipo de buena forma", complementa.

Para cerrar, se pregunta: "¿Qué pensará Gustavo Quinteros? El equipo se despotenció, se le fueron jugadores importantes y los que han venido si bien son buenos no sé si realmente dan el salto de calidad que el equipo necesita".

"No sé quien aconsejó a Lucero, no es fácil ganarse a la gente de Colo Colo y él lo había hecho, tiró todo por la borda, todo lo que tardó en ganárselos lo perdió en un par de días, no se juega ni con la camiseta ni con la gente, que pena por él, podría haber sido recordado por siempre", concluye.