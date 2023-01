En Colo Colo siguen las repercusiones en torno a la situación de Juan Martín Lucero y su posible partida a Fortaleza. Ambas partes están en pie de guerra y se avecina un juicio producto del incumplimiento de contrato del argentino, lo que no solo desata un problema legal para Blanco y Negro, sino que la incertidumbre para el Cacique sobre el armado de su plantel para el 2023.

Preocupación generalizada que se suma al hecho de que ya son cuatro los titulares que se van del equipo campeón: Gabriel Suazo, Juan Martín Lucero, Gabriel Costa y Óscar Opazo. Además, se suman a la partida de Matías Zaldivia, que no fue renovado por la dirigencia y decidió partir a Universidad de Chile.

Ante el oscuro panorama, uno que sacó la voz fue Marcelo Barticciotto. El ídolo albo, en Al Aire Libre de Cooperativa, criticó el manejo que ha tenido la sociedad anónima en el armado del plantel, pero especialmente en torno al caso Lucero. Al Barti no le gustó que en la conferencia de prensa haya sido el presidente Alfredo Stöhwing quien de explicaciones futbolísticas del armado de plantel y no José Daniel Morón, gerente técnico.

Barti señaló que “a mí me gustaría que esta parte la diga Morón. A mí no me parece que Stöhwing se ponga a hablar de características de futbolistas que van a llegar. Para eso hay un gerente técnico”.

Además, agregó que “es mi opinión, no digo que no se pueda ni que sea absoluto, pero me parece que para eso hay un gerente técnico, para preguntarle por los futbolistas, para que hable de los que van a venir, de los que se fueron, y no un presidente que sabe poco y nada de fútbol”.

Además, ante los dichos del presidente, quien negó que el plantel se haya debilitado desde el año pasado, Barticciotto manifestó que “no sé a quién le está hablando Stöhwing, no digo que mienta, pero está dibujando otra realidad, no la que está ocurriendo actualmente”.

Por último, el Barti reveló que Juan Martín Lucero no está muy preocupado pese a todo lo que está pasando. El 7 del pueblo señaló que “yo sé de buena fuente que Lucero está muy tranquilo porque Fortaleza le dijo que iba a tratar de respaldarlo en todo. Ahora, yo no sé si realmente eso será así. Está complicado el tema”.