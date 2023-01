¡Ya queda cada vez menos! Lo último que se supo acerca del Campeonato Nacional 2023 es que arrancaría el fin de semana del 22 de enero, y con la llegada de este nuevo año los hinchas ya esperaban ansiosos el poder saber específicamente qué día debutarían sus respectivos equipos, entre los que destacan Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Los hinchas del fútbol chileno aguardan inquietos por el regreso de la intensa competencia que nos hace gozar y disfrutar, pero también sufrir y lamentarnos. Pues bien, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya hicieron oficial la programación de lo que serán las tres primeras fechas de la nueva temporada del torneo local que se acerca.

Programación fecha 1, 2 y 3 del Campeonato Nacional 2023

Magallanes, campeón de la Primera B y de la Copa Chile, será el encargado de abrir los fuegos y lo hará el viernes 20 de enero a las 18:00 horas ante O'Higgins en el Municipal de San Bernardo. Eso sí, será recién el domingo 22 cuando los Cruzados y el Cacique se estrenen, y ambos lo harán en condición de visitante.

La franja será la encargada de dar inicio a la jornada dominical, ya que desde las 12:00 horas se medirá con Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito. Inmediatamente después, a las 18:30, el Eterno Campeón visitará a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela.

El Romántico Viajero será el encargado de cerrar la primera fecha en el regreso del balompié criollo. Desde las 19:00 horas del lunes 23 le toca jugar como local ante Huachipato, aunque el estadio donde se disputará el encuentro todavía no esta confirmado. A continuación te detallamos las tres primeras fechas del Campeonato Nacional 2023.

Fecha 1:

Viernes 20 de enero

-Magallanes vs O'Higgins / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

-Unión Española vs Ñublense / 20:30 horas / Estadio Santa Laura

Sábado 21 de enero

-Palestino vs Audax Italiano / 18:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

-Cobresal vs Unión La Calera / 20:30 horas / Estadio El Cobre

Domingo 22 de enero

-Everton vs Universidad Católica / 12:00 horas / Estadio Sausalitop

-Deportes Copiapó vs Colo Colo / 18:30 horas / Estadio Luis Valenzuela

Lunes 23 de enero

-Universidad de Chile vs Huachipato / 19:00 horas / Estadio por confirmar

Fecha 2:

Viernes 27 de enero

-Ñublense vs Magallanes / 18:30 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

-Unión La Calera / 21:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán

Sábado 28 de enero

-Coquimbo Unido vs Palestino / 12:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

-Universidad de Chile vs Unión Española / 18:00 horas / Estadio por confirmar

-Universidad Católica vs Curicó Unido / 20:30 horas / Estadio por confirmar

Domingo 29 de enero

-Huachipato vs Cobresal / 12:00 horas / Estadio Huachipato

-O'Higgins vs Colo Colo / 18:00 horas / Estadio El Teniente

-Audax Italiano vs Deportes Copiapó / 20:30 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

Fecha 3:

Viernes 3 de febrero

-Coquimbo Unido vs Universidad Católica / 18:30 / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

-Curicó Unido vs Audax Italiano / 21:00 horas / Estadio La Granja

Sábado 4 de febrero

-Magallanes vs Unión La Calera / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

-Unión Española vs Everton / 20:30 / Estadio Santa Laura

Domingo 5 de febrero

-Palestino vs Universidad de Chile / 18:00 horas / Estadio Municipal de La Cistera

-Cobresal vs Deportes Copiapó / 20:30 horas / Estadio El Cobre

Lunes 6 de febrero

-Colo Colo vs Ñublense / 19:00 horas / Estadio Monumental

-O'Higgins vs Huachipato / 21:30 horas / Estadio El Teniente