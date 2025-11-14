La temporada 2025 está por terminar y con ello, los clubes comienzan a mover sus piezas de cara al 2026 con el fin de reforzar sus planteles. En ese contexto, se reveló que Deportes Concepción tiene en la mira a figuras del actual campeón de la Primera B, Universidad de Concepción.

Según reveló Sabes Deportes, Deportes Concepción ya está pensando a lo que será el próximo año, considerando que están posicionando en el sexto puesto de la tabla y enfrentarán a Deportes Antofagasta en la primera fase de la liguilla.

Las figuras de Universidad de Concepción que despertaron el interés de sus rivales

El medio reveló que “los lilas” van por el DT, Cristian “La Nona” Muñoz, quien goza de una larga carrera en el fútbol nacional y revelan que las conversaciones ya comenzaron con el actual entrenador campeón de la Primera B.

Cristian Muñoz es el actual de DT de Universidad de Concepción/Photosport

A él, se revela que hay interés en Osvaldo González, revelando que la directiva del equipo se contactó con el defensa. Esto a pesar de que el jugador reveló su deseo de seguir en el Campanil la próxima temporada en su regreso a Primera División.

Osvaldo González despertó el interés de los lilas/Photosport

Yerco Oyanedel es otro jugador que capturó el interés de los Lilas para la próxima temporada, donde revelan que el lateral también fue contactado para poder reforzar el equipo.