Acaba de coronarse campeón y uno de sus rivales ya va por sus figuras para el 2026

El campeonato se acerca a su fin y con ello, los clubes se preparan para enfrentar la siguiente temporada, donde revelan que jugadores del actual campeón de Primera B despertaron el interés de uno de sus rivales.

Por Andrea Petersen

Revelan que club puso sus ojos en figuras de un campeón del fútbol nacional.
© JUAN CARLOS MOREAU/PHOTOSPORTRevelan que club puso sus ojos en figuras de un campeón del fútbol nacional.

La temporada 2025 está por terminar y con ello, los clubes comienzan a mover sus piezas de cara al 2026 con el fin de reforzar sus planteles. En ese contexto, se reveló que Deportes Concepción tiene en la mira a figuras del actual campeón de la Primera B, Universidad de Concepción.

Según reveló Sabes Deportes, Deportes Concepción ya está pensando a lo que será el próximo año, considerando que están posicionando en el sexto puesto de la tabla y enfrentarán a Deportes Antofagasta en la primera fase de la liguilla.

Las figuras de Universidad de Concepción que despertaron el interés de sus rivales

El medio reveló que “los lilas” van por el DT, Cristian “La Nona” Muñoz, quien goza de una larga carrera en el fútbol nacional y revelan que las conversaciones ya comenzaron con el actual entrenador campeón de la Primera B.

La ANFP completa la programación de la Liguilla tras el fallo de la Segunda Sala

A él, se revela que hay interés en Osvaldo González, revelando que la directiva del equipo se contactó con el defensa. Esto a pesar de que el jugador reveló su deseo de seguir en el Campanil la próxima temporada en su regreso a Primera División.

Yerco Oyanedel es otro jugador que capturó el interés de los Lilas para la próxima temporada, donde revelan que el lateral también fue contactado para poder reforzar el equipo.

