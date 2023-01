Diego Sánchez fue protagonista en el empate 1-1 entre Coquimbo Unido y Palestino, jugado en el Francisco Sánchez Rumoroso. No solamente por lo que realizó dentro de la cancha, donde tuvo atajas notables, sino porque además después del partido le pidió perdón a su ex pareja Yamila Reyna y también habló de lo aburrido que está el torneo chileno.

Esto debido a que apareció en el arco con un particular look. Su pelo mezclaba colores morado, rosado y amarillo, algo que fue llamativo y que el arqeuro explicó como parte de lo que neceista la industria del fútbol: espectáculo.

"Hace rato que no me hacía algo y quería jugar un poco con los colores y darle un poco de show al campeonato", comenzó explicando el Mono Sánchez en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Por eso es que detalló que todos "se basan mucho en lo físico y en la cuestión, pero falta show porque la gente va a ver fútbol, pero también un show y un espectáculo. Y por qué no dárselo con algo raro.



De todas maneras entiende que no se trata de andar de payaso por la vida, ya que lo principal es lo que haga bajo los tres palos. "Obviamente debe ir de la mano con el rendimiento, si aparezco con pelos de colores y me como tres goles creo que no está bien", confesó, ahondando en que "son riesgos que uno toma, son sensaciones que uno tiene. Vamos a darle show".



También habló de lo que es su presente en el conjunto pirata, donde juega asumiendo riesgos. "Me acomoda ser así, me acomodan las locuras, el liderazgo. El tiempo que llevo jugando me da esa chance de jugar con mi estilo", agregó el ex arquero de Unión Española.

Finalmente indicó que "ya no puedo dar cosas nuevas, ya sé lo que tengo que hacer y cuando me estoy sobrepasando. Es un estilo mío que tengo que saber manejarlo, porque he hecho cosas que después pasan la cuenta".

Coquimbo acumula un punto en el torneo, pues en la primera fecha perdió ante Curicó Unido. Este viernes tendrá un duro compromiso cuando enfrente a Universidad Católica en el Sánchez Rumoroso, encuentro que se jugará desde las 18.30 horas.