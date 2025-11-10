Los hinchas de Barcelona se llevaron una tremenda sorpresa esta mañana gracias a Lionel Messi. El actual jugador del Inter Miami, quien se despidió del elenco culé en 2021, apareció en el Camp Nou y dejó un mensaje en redes sociales sobre un posible regreso.

La visita a la que fue su casa por más de 20 años se dio en la previa de la concentración de la selección de Argentina en Alicante para su amistoso con Angola. La Albiceleste se mantendrá en España hasta el jueves y Messi aprovechó la oportunidad al estar de vuelta en Europa.

Es así como, un día después de obtener un triunfo con Inter Miami en la MLS, la Pulga viajó a España y visitó el Camp Nou. En redes sociales, publicó varias fotografías de su regreso y un mensaje que encendió todas las ilusiones culés.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…“, escribió.

La visita sorpresa de Lionel Messi al Camp Nou

Esta es la primera vez que Lionel Messi vuelve al Camp Nou desde su traumática salida en 2021. El 10 tenía intenciones de renovar su contrato con Barcelona, pero cuestiones de presupuesto pusieron fin a la larga historia entre ambos.

Hace unos días, Joan Laporta, presidente del club, declaró que le gustaría hacer un partido de despedida para Messi en el renovado Camp Nou. “Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente. Sería una manera hermosa de expresar nuestra gratitud y reconocimiento“, dijo.

Publicidad