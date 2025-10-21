Es tendencia:
Fútbol Chileno

¿Un solo corazón? Por qué a Colo Colo le conviene que la U de Chile gane la Copa Sudamericana

Colo Colo no es capaz de clasificar por sí mismo a una copa internacional el próximo año, pero la U puede darles una mano.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo ha tenido una temporada para el olvido. Al punto que ni siquiera están clasificando para una copa internacional de cara al próximo año, al marchar en el octavo puesto del torneo nacional.

Están a cuatro puntos de Cobresal, el último elenco que está entrando a Copa Sudamericana, por lo que la tarea está bastante compleja en las seis fechas que restan.

Sin embargo, los albos tienen un comodín que no todos conocen con el que pueden clasificar a un torneo internacional. Eso sí, significa alentar a Universidad de Chile para que gane la actual Copa Sudamericana.

U. de Chile puede hacer correr la lista de clasificados en Chile

Esto porque según el reglamento Conmebol, el campeón de Sudamericana clasifica directamente a la Copa Libertadores del próximo año, siendo incluso cabeza de grupo.

A Colo Colo le sirve que U. de Chile gane la Sudamericana

De suceder aquel escenario, la lista en el fútbol chileno correría. De esta forma el octavo puesto, en este caso Colo Colo, entraría de rebote a la Sudamericana gracias al título de la “U”.

Eso sí, el Cacique debe mantener esa octava posición, considerando que Huachipato y Ñublense pueden pasarlos. Los acereros están a tres unidades y los chillanejos a cuatro.

Un escenario para el que aún debe esperar bastante, pues recién esta semana se jugará la semifinal de ida ante Lanús, mientras que la revancha es para el jueves de la próxima semana.

La final de Copa Sudamericana está agendada para el 22 de noviembre, dos semanas antes de la finalización del campeonato nacional.

