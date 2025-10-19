Mauricio Pellegrino sabe que la visita a la U de Chile con Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana será una jornada especial. El DT argentino estuvo en el Romántico Viajero durante una temporada completa. Fue el puntapié inicial de cierta estabilidad en el Bulla.

El Flaco Pellegrino estuvo en los azules durante la temporada 2023. Y le puso fin a varios años con idas y venidas en la dirección técnica. Y eso que sufrió la baja de Darío Osorio a mediados de la temporada, pues el oriundo de Hijuelas emigró al Midtjylland de Dinamarca en un acuerdo millonario.

Hoy en día, el trasandino tiene encumbrado al cuadro granate, que abrirá la serie en el Estadio Nacional ante Universidad de Chile el jueves 23 de octubre. “Vamos a jugar con un gran equipo, la U es un gran desafío para nosotros de poder vivir este momento”, expuso Pellegrino sobre el elenco adiestrado por Gustavo Álvarez, por ahora sublíder del solidísimo Coquimbo Unido en la Liga de Primera.

Mauricio Pellegrino sabe que su equipo está en un buen momento. (Alejandro Pagni/Getty Images).

El DT tuvo motivos para alegrarse luego de la victoria ante Godoy Cruz con un golazo de José Canale y de Rodrigo Castillo, quien pegó el golpe de nocaut en los 90’+4. “Veo al equipo con toda la ilusión de hacer lo mejor posible”, afirmó el otrora zaguero central del Barcelona tras ganar al Tomba por 2-0.

“Iremos con todo a Chile con la ilusión de volver a casa con posibilidades y hacernos fuertes en nuestra casa y con nuestra gente. Vamos con mucha ilusión”, manifestó el entrenador, quien sigue vivo en los dos frentes y tiene la difícil misión de equilibrar a su plantel.

Pellegrino confía en tener pleno a Lanús para visitar a la U de Chile en la Sudamericana

Mauricio Pellegrino sabe que hay margen suficiente como para reponer las energías de los jugadores de Lanús para visitar a la U de Chile, que ya hace muchísimos días disputó el partido por la fecha 24: venció a Palestino en el estadio Santa Laura.

“Tenemos suficientes días, partidos donde necesitamos hacer mucho para poder tener chances en esta serio. Creo que vamos a llegar bien, son seis días. Debemos respetar el proceso de recuperación, entrenamientos, exigencia, cargas”, afirmó Pellegrino, quien advirtió que es muy probable que regrese el central Carlos Izquierdoz.

Y prosiguió en el mensaje para sus pupilos. “Les dije a los jugadores que nos cuidemos mucho, que vamos a necesitar mucho en esta eliminatoria. Es un partido doble, será muy difícil. El nivel de exigencia será top y nos preparamos para vivirlo con toda la ilusión posible”, sentenció Mauricio Pellegrino, quien afina los últimos detalles para medirse al elenco de Gustavo Álvarez.

Así va Lanús en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Lanús lidera la tabla de posiciones con 26 puntos en 13 partidos.

