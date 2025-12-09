Fernando Ortiz está en el limbo. Al no clasificar a copas internacionales con Colo Colo, su futuro quedó supeditado a lo que decida la dirigencia de Blanco y Negro, la que siempre está peleada entre ellos.

Este miércoles se tomará la decisión final por parte de la dirigencia, aunque saben que el entrenador argentino golpeó la mesa de manera firme en sus peticiones, pues encontró un camarín complejo de manejar.

Ortiz quiere imponerse en Colo Colo

Fue Coke Hevia que en Pauta de Juego reveló la información que tiene de lo que sucede en estos momentos con el entrenador de Colo Colo.

“Ortiz quiere cortar a 5 o 7 de los que tienen contrato, sin contar a los que terminar. Dejémoslo en 6 jugadores”, manifestó de manera tajante.

Ortiz no ha tenido paz en Colo Colo

Sostiene que, por ejemplo, Arturo Vidal no tiene cabida como titular. “Ortiz ya le dijo que con él será actor de reparto. Y el PF de Vidal (Juan Ramírez) está presionando para sacar a Ortiz”, manifiesta.

Publicidad

Publicidad

Piensa que los dirigentes, en esta pasada, pueden lavarse las manos. “Están buscando que Ortiz les limpie el camarín, porque ellos no se atrevieron. Si traes a un nuevo técnico, no hará el análisis de lo que necesita”, explica.

De hecho asegura que en los entrenamientos, hay un parte del plantel que está muy distante con Ortiz por las decisiones que ha tomado.

ver también Fin de una era: aseguran que criticado e histórico jugador se va de Colo Colo

“No ha estado acorde a lo que representa un camarín profesional el comportamiento de algunos jugadores en los entrenamientos. Por eso el técnico ha limpiado jugadores”, sostuvo Hevia.

Publicidad

Publicidad

Y de hecho asegura que el mayor respaldo a Ortiz viene del Bloque Vial. “¿Quién le filtra el sueldo a Vidal? Los que quieren que se vaya y los que no lo querían”, manifestó el comunicador.