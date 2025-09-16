Todavía siguen apareciendo videos de lo que dejó la Supercopa del fin de semana, donde Universidad de Chile venció por 3-0 a Colo Colo en un duelo jugado en el estadio Santa Laura.

Los azules celebraron en la previa del viaje a Perú, donde este jueves enfrentarán a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en uno de los duelos más importantes de la temporada.

Pero fue en el programa “Goles” de TNT Sports donde mostraron un tenso cruce entre un jugador de la U y uno de Colo Colo, en medio de la final disputada en Independencia.

Todo, luego de que Maximiliano Guerrero intentó un gol de rabona para cerrar la goleada, algo que no le gustó para nada a Emiliano Amor que lo fue a encarara, pero apareció un referente del camarín azul a defenderlo: Cristopher Toselli.

Toselli le gritaba a Amor quien corrió a pegarle a Maxi Guerrero. Foto: TNT Sports.

ver también La apuesta de dos jugadores que fueron protagonistas de la Supercopa: ¿Se la pagó?

¿Qué le dijo Toselli a Amor en la Supercopa?

El portero suplente de Universidad de Chile miraba desde el banco de suplentes cada detalle de lo que pasaba en el juego, donde a 10 minutos del final del partido se calentaron los ánimos.

Publicidad

Publicidad

Maximiliano Guerrero intentó vencer a Fernando De Paul con una rabona, en una ocasión desperdiciada, pero que fue tomada por Emiliano Amor como una burla por lo que pasaba en el encuentro.

El defensor argentino corrió a encarar al atacante azul, en el momento que desde la banca se paró Toselli para encararlo, acompañado desde atrás por Charles Aránguiz.

“Amor”, le gritaba el portero desde la línea para entrar a la cancha. Fue cuando se le salió la cadena definitivamente y le dijo sin problemas “cierra el ort…”.

Publicidad

Publicidad