Desde comienzos de año que Lucas Cepeda ha tenido que lidiar con rumores de una posible salida al extranjero. El extremo ha estado en la mira de varios clubes, pero por ahora se mantiene como jugador de Colo Colo.

Tiempo atrás, cuando estaba abierto el mercado de invierno, River Plate fue uno de los clubes que más intentó llevárselo. Desde Europa también hubo propuestas, pero ninguna de ellas dejó conforme al Cacique. Una situación que pareciera tenerlo inquieto.

Y es que aún cuando su foco sigue con el Eterno Campeón, ha lanzado algunos mensajes que han instalado dudas sobre si está realmente cómodo. En las últimas horas un nuevo dardo ya genera debate entre los hinchas.

Lucas Cepeda y una publicación que instala dudas en Colo Colo

Lucas Cepeda ha hecho todo lo posible por ayudar a Colo Colo a salir de la crisis. El extremo ha sido la principal figura del Cacique en una temporada para el olvido y parecía irse al extranjero ante varias opciones que tenía, pero no ocurrió.

El mensaje con el que Lucas Cepeda instaló dudas en Colo Colo. Foto: Instagram.

Ahora, intentando salvar el centenario albo con una clasificación a copas internacionales, sorprendió a todos con un mensaje. Compartiendo una publicación titulada “Paciencia. Todo llega“, dejó una reflexión que sacudió al Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad

“El momento correcto, el trabajo nuevo, la persona indicada. Todo lo bueno llega, todos los sueños se cumplen. Todo tiene su tiempo y ritmo“, complementó el ex extremo de Santiago Wanderers.

ver también ¡Situación crítica! Fernando Ortiz le da un golpe letal a Salomón Rodríguez en Colo Colo

A ese mensaje, Lucas Cepeda le agregó un breve “Buen día“, instalando aún más dudas sobre su verdadero sentir. Para algunos es un claro mensaje de su incomodidad por no salir al extranjero, para otros un simple mensaje.

Lo único cierto es que el jugador tiene la mira puesta en lo que queda con el Eterno Campeón. La recta final de la temporada será clave y no les sirve otra cosa que no sea ganar si es que quieren asegurar una copa internacional.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo ruega para que Lucas Cepeda no se vaya a la primera oferta que llegue el año que viene. El Cacique no supo sacar provecho de su figura y la tiene disputando un cupo a torneos continentales en lugar de títulos como prometían en el centenario.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Previo al duelo con Deportes Iquique, Lucas Cepeda ha logrado disputar 64 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha aportado con 13 goles y 8 asistencias en los 4.453 minutos dentro de la cancha.

ver también Cambio de esquema y un cortado: la formación de Colo Colo para enfrentar a Deportes Iquique

¿Cuándo juega Colo Colo?

Lucas Cepeda por ahora se enfoca en lo que será el duelo pendiente de Colo Colo ante Deportes Iquique. El Cacique se enfrenta a los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

Publicidad