Que sí, que no, que nunca te decides. Lucas Cepeda viene sonando hace tiempo en el fútbol extranjero y, pese a las constantes bombas de humo, ni Italia, ni Argentina siguen siendo sus próximos destinos.

El extremo colocolino empieza a perder la paciencia. Resulta que cada semana hay un equipo nuevo que lo tiene en el radar. Ya parece una burla, una mentira. Porque, todo indicaba que era el Bologna el destino, pero terminó quedando en el aire.

Lucas Cepeda no partirá finalmente. Es el directorio de Blanco y Negro el que debería aprobar su salida y no alcanzan a reunirse antes del cierre de pases. Al parecer, esa sería la razón de su reciente historia en Instagram, donde citó una reconocida frase de Marcelo Bielsa.

¿Qué pasa con Lucas Cepeda en Colo Colo?

Resulta que Lucas Cepeda hace rato que viene intentando salir de Colo Colo. La propia dirigencia de Blanco y Negro había especulado que era imposible que el jugador siguiera en el club después de la mitad de año. Y ahí sigue, vistiéndose de albo.

Es por eso que, este domingo, tras el Superclásico, se le preguntó por las supuestas ofertas llegadas desde Italia y el jugador, con una desazón evidente, contestó con cierta reticencia.

“Dicen que mandaron oferta de aquí y allá. Pero, si mi representante no me dice, queda en el aire, porque no sé si es verdad. Tomaremos la mejor decisión y veremos qué pasa“, respondió sobre el interés extranjero. Aunque, también puso su cuota de serenidad.

“Ahora a disfrutar el clásico y dejar el nombre de Chile en lo más alto con la Selección. Esta generación va a dar que hablar“, cerró Lucas Cepeda, con la fe intacta en su futuro.

¿Qué dijo Lucas Cepeda en redes sociales?

Fue en una historia de Instagram que Lucas Cepeda se explayó, sin dar contexto, sobre su estado de ánimo. El futbolista citó una frase bielsista, de tintes estoicos, para reclamar sobre su presente.

“Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final“, escribió y sus palabras tuvieron que ser decodificadas. Todo indica que se refiere a los problemas con su salida al extranjero.